Un’interrogazione fatta dal partito democratico di Tortona con l’appoggio dei Cinquestelle che mette in dubbio la realizzazione della scuola di Viale Kennedy instillando dubbi fra i cittadini in vista delle prossime elezioni con affermazioni chiaramente errate calle quali il Sindaco di Tortona aveva già pubblicamente risposto, rassicurando i cittadini.

La minoranza di Tortona, evidentemente non paga della brutta figura fatta davanti a tutta la città ha deciso di sollevare il problema con un’interrogazione in Consiglio Comunale e la risposta pepata del Sindaco di Tortona Federico Chiodi, non si è fatta attendere.

Una risposta che pubblichiamo integralmente di seguito e che dovrebbe mettere la parola fine ad una vicenda che a nostro avviso non avrebbe dovuto nemmeno essere sollevata.

L’INTERVENTO DEL SINDACO CHIODI

Rispondo a questa interrogazione che nuovamente ripropone una argomentazione utilizzata in maniera, lasciatemelo dire, molto strumentale, da parte di esponenti regionali del Partito Democratico, diffuse tramite un comunicato stampa, ai quali avevo già ritenuto di rispondere pubblicamente.

Lo ribadisco subito: è strumentale perché serve ad alimentare una polemica nei confronti del Governo, nazionale e regionale, sfruttando un tema locale, per noi Tortonesi molto importante e “sensibile”.

E mi spiace un po’ che la questione venga portata anche in questa sede, nel tentativo di sollevare dubbi e suscitare incertezze che allo stato dei fatti risultano totalmente infondati.

Come abbiamo avuto modo di spiegare molte volte, infatti, il lavoro di abbattimento del vecchio edificio scolastico inagibile e la ricostruzione della primaria “Salvo d’Acquisto” procede secondo il cronoprogramma stabilito: nei mesi scorsi come tutti hanno potuto vedere, il vecchio edifico è stato abbattuto e in questi giorni sono in corso gli ultimi lavori propedeutici all’apertura del cantiere per la ricostruzione. La consegna lavori è prevista entro la fine del mese.

Per quanto riguarda il primo quesito dell’interrogazione, da un punto di vista meramente tecnico, non risultano agli atti comunicazioni ufficiali ed informazioni relativi ad una “rivalutazione” del finanziamento di € 5.000.000 destinato al Comune di Tortona per la “RIGENERAZIONE URBANA: AREA SCOLASTICA DISMESSA DI VIALE KENNEDY. NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA SALVO D’ACQUISTO” che per la cronaca il nome completo del progetto ammesso al finanziamento.

Va ricordato che con Decreto del 04/04/2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato assegnato al Comune di Tortona, che ne aveva fatto apposita richiesta, un contributo per complessivi € 5.000.000 per gli interventi di rigenerazione urbana dell’area scolastica;

il finanziamento concesso pari a complessivi € 5.000.000,00, a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, relativo all’opera suindicata, è oggetto di uno specifico ATTO D’OBBLIGO CONNESSO ALL’ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO sottoscritto dal Comune di Tortona il 10/05/2022 e conseguente al Decreto del 4/4/2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il progetto ammissibile assegnatario di contributo è compreso nell’elenco allegato al Decreto, sostituendo il precedente allegato 1 del Decreto del 30 dicembre 2021 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture. Se ricordate in un primo momento il progetto, pur ritenuto idoneo, non era stata finanziato. Solo dopo l’intervento nostro e dei rappresentanti politici del territorio, il Governo allora in carica aveva rifinanziato con fondi propri la misura, arrivando a coprire anche il nostro intervento di rigenerazione urbana.

Per assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, il Comune di Tortona, soggetto attuatore si è impegnato a:

– Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30.07.2023 (termine prorogato al 30.09.2023 e rispettato);

– Pagare almeno il 30% dello stato avanzamento lavori entro il 30 settembre 2024;

– Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026.

In merito al secondo quesito occorre evidenziare che i lavori risultano così finanziati:

– € 5.000.000,00 a valere su PNRR – fondi Next Generation EU, con accertamenti in entrata nel 2022 per € 500.000, nel 2023 per complessivi € 1.000.000, nel per complessivi € 2.000.000 anno 2024, nel 2025 per € 1.500.000;

– finanziamento di € 1.750.000 da contributo GSE (Gestore dei Servizi Energetici) in relazione all’obiettivo di realizzazione di un edificio NZEB cioè a emissioni “quasi zero”;

– finanziamento di € 1.750.000,00 a seguito di accensione di un mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti.

In totale il costo dell’operazione ammonta a 8,5 milioni di euro, derivanti da più fonti di finanziamento e non vi è ragione d’essere nel reperire “finanziamenti alternativi”.

Sul terzo quesito credo di aver già risposto ma posso aggiungere che si confermano i tempi di realizzazione già illustrati nella Commissione Lavori Pubblici.

In conclusione, anche se non dovrebbe essere necessario, mi preme ricordare a tutti l’importanza che questo progetto ricopre per la nostra Città, per il quartiere San Bernardino, per la comunità Tortonese di cui facciamo parte. Trovo sia molto scorretto utilizzare argomentazioni pretestuose senza alcuna concreta verifica, per mettere in dubbio la realizzazione di un intervento che è senza dubbio il più importante e tecnicamente impegnativo fra quelli realizzati a Tortona negli ultimi decenni.

Grazie