Il 23 ottobre personale della locale Squadra Mobile di Alessandria, unitamente a personale dell’UPGSP, interveniva presso un’abitazione del centro cittadino a seguito della segnalazione di una neonata oggetto di gravi maltrattamenti da parte dei genitori. Sul posto si riscontrava la presenza dei genitori – entrambi italiani e incensurati – e della piccola, di mesi tre, che si trovava all’interno della propria culla e che presentava lesioni al volto ed in altre parti del corpo.

Immediatamente veniva richiesto l’invio di un’ambulanza medicalizzata che portava la piccola presso il Pronto Soccorso del locale Ospedaletto Infantile, per le cure del caso.

Gli ulteriori accertamenti svolti presso l’Ospedaletto Infantile, anche di carattere medico legale, consentivano di appurare un quadro clinico compatibile con pregresse percosse al volto ed altre parti del corpo.

L’immediata e intensa attività investigativa posta in essere dalla Squadra Mobile, con l’escussione di parenti e vicini di casa, nonché l’analisi speditiva dei cellulari dei due fermati, consentiva di raccogliere elementi di prova che portavano a trarre in arresto entrambi i genitori per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Sul posto interveniva il PM di Turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, che procedeva all’interrogatorio di entrambi i genitori, che venivano poi associati in carcere, a disposizione dell’A.G.

L’arresto, a seguito dell’interrogatorio condotto dal GIP presso il Tribunale di Alessandria, veniva convalidato e ad entrambi gli arrestati veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

La bambina, che da subito era stata collocata in protezione ai sensi dell’art. 403 c.c., si trova al momento presso l’Ospedale Infantile di Alessandria e non è in pericolo di vita seppure apparentemente affetta da gravi lesioni, anche pregresse, al corpo ed al cranio.

Sono attualmente in corso gli accertamenti della Squadra Mobile in relazione a possibili responsabilità di altri soggetti.