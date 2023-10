Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 al Museo Orsi di Tortona si svolgerà la 4ª edizione della Fiera nazionale di orologi italiani organizzata dall’omonimo collettivo di operatori italiani del settore dell’orologeria e dell’accessoristica legata al mondo degli orologi.

Del collettivo fanno parte più di 70 marchi, da chi produce casse, cinturini o movimenti, fino all’orologio completo.

Watches Of Italy, oltre a consentire a ciascun espositore di presentare i propri prodotti con tutte le loro peculiarità tecnico/estetiche, resta una cornice ideale per lanciare anteprime mondiali.

Anche quest’anno i visitatori avranno infatti modo di vedere, per la prima volta dal vivo, diverse novità assolute: modelli esclusivi e nuovi marchi nel panorama del mondo delle lancette che verranno svelati e presentati al grande pubblico proprio in occasione della mostra del 14 e 15 Ottobre 2023, arricchendo e dando lustro all’iniziativa espositiva ed al collettivo Watches Of Italy.



ORARIO

dalle 10 alle 19 orario continuato

PROGRAMMA

• esposizione delle più grandi aziende della filiera orologiera italiana

• domenica 15 dalle ore 15 alle ore 16.30 si terrà, sempre presso il Museo Orsi, una tavola rotonda dal titolo “La professione dell’orologiaio in Italia”

INGRESSO

ingresso libero e gratuito – prenotazione biglietto gratuito qui