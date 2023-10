In occasione dell’anniversario dell’approdo di Cristoforo Colombo in America, si celebra oggi a Genova la Giornata di Colombo. Si tratta di un’opportunità per ricordare la figura del navigatore genovese ma anche per testimoniare la riconoscenza nei confronti dei liguri che hanno tenuto alto il nome di Genova, e della Liguria, in Italia e nel mondo. Tra questi c’è indubbiamente Diego Negri, il dianese medaglia di bronzo al Campionato Mondiale Star 2023, campione assoluto nella classe star per due anni consecutivi (2021 e 2022).

Il campione Diego Negri ha partecipato a tre Giochi Olimpici con le Fiamme Gialle (Sydney 2000, Atene 2004 e Pechino 2008), ha alle spalle vent’anni nella squadra olimpica e vanta 5 titoli continentali oltre a 10 titoli nazionali. L’Amministrazione comunale di Diano Marina si complimenta con il pluricampione mondiale nella classe Star ed esprime sentite parole di riconoscenza nei suoi confronti.

“Siamo estremamente orgogliosi dei risultati, non solo sportivi, del nostro concittadino Diego Negri, a cui è stato riconosciuto il Premio internazionale Sport nella Giornata di Colombo” dichiara l’assessore Luca Spandre. “Siamo fieri del lustro che il suo impegno sportivo porta a Diano Marina e dell’importante messaggio che Diego trasmette ai nostri giovani, alle famiglie e a chiunque si avvicini a questa disciplina che tante, meritatissime, soddisfazioni gli sta dando, da tutti i punti di vista”.