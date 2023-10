Dopo il Festival Itinerante di Letteratura, Musica e Arte al Femminile, l’Organizzazione di Volontariato Le MusE prosegue il suo percorso culturale con la rassegna letteraria Libri d’Autunno con Le MusE, che si terrà dal 7 ottobre al 25 novembre a Camporosso, alle ore 17.00, nella Sala Mario Saredi del Comune (piazza Garibaldi, 35).

Si comincia il 7 ottobre con la poesia visiva di Daniela Mencarelli Hofmann che introdurrà con il suo libro “L’immagine e la parola”, in dialogo con Gabriella Benedetti, la tecnica per realizzare immagini accompagnate da un testo poetico, un metodo che chiunque può utilizzare, avendo poco tempo, per dare spazio alla propria creatività.

Si prosegue 21 ottobre con “I Migranti del Tempo”, un romanzo distopico che affronta la problematica ambientale, dell’autrice Paola Maccario che converserà con Ersilia Ferrante.

Il 4 novembre sarà la volta di “Rivierando”un libro che più che una guida vuole essere una sorta di diario, in cui le descrizioni di bellezze paesaggistiche e di edifici della Belle Époque sono accompagnate da un excursus musicale. Maria Francesca Repetto dialogherà con le autrici Daniela Manili Pessina ed Ersilia Ferrante e con l’autore Marco Macchi.

Il 18 novembre Geneviève Alberti, insieme a Daniela Mencarelli Hofmann, presenterà il suo romanzo tragicomico “La Pasta del Capitano” che, fra citazioni di film cult e solidarietà femminile, ci racconta la disperazione dei precari che lavorano in cooperative operanti nel sociale.

La rassegna si conclude il 25 novembre con la presentazione del libro di Donatella Alfonso “Manuale per ogni Candidatura”. In dialogo con Bianca Scaglione, l’autrice affronterà argomenti imprescindibili per chi voglia scendere in politica, da come si fa una compagna elettorale all’importanza o meno di poter contare su un social media manager – un insieme di consigli semi seri, ma anche di norme da non dimenticare.

A ogni evento il Comune di Camporosso offrirà un rinfresco alla cittadinanza.