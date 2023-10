Il progetto “Patchwork: in rete per i giovani” del Comune di Alessandria, sviluppato nell’ambito del Bando della Regione Piemonte per progetti di supporto psicofisico a favore dei giovani, prosegue con l’attivazione di due laboratori nei Comuni partner di progetto a cura dell’Informagiovani Alessandria – ASM Costruire Insieme.

I laboratori intendono fornire informazioni e strategie fondamentali rispetto al Colloquio e alla ricerca attiva del lavoro, per destreggiarsi in un mercato sempre più complesso e influenzato da dinamiche non sempre facili da decifrare.

Non mancheranno spunti e stimoli per favorire la valorizzazione delle competenze trasversali / life skills dei partecipanti, ossia quelle abilità e competenze fondamentali per rispondere efficacemente alle sfide personali e professionali e che concorrono all’equilibrio dell’individuo.

Le Life skills vengono ritenute ormai essenziali nell’inserimento di una persona in un contesto lavorativo. Accanto alle conoscenze e alle capacità concrete di svolgere alcune professioni; infatti, oggi è sempre più importante sviluppare competenze che interessino le relazioni, la gestione dello stress, le modalità di porsi con gli altri e la risoluzione creativa dei problemi.

I partecipanti potranno sperimentarsi in simulazioni e ricevere utili feedback sulle proprie competenze trasversali. Con l’utilizzo di materiali audio-video e altri strumenti interattivi, i partecipanti saranno guidati verso una pianificazione della ricerca del lavoro attraverso i canali più efficaci e alla scoperta delle life skills.

Il percorso è incentrato, in modo particolare, sul momento del colloquio di lavoro perchè prepararsi a questo momento è una vera e propria palestra delle life skills.

Pertanto, chi non sa come affrontare un colloquio di lavoro o come valorizzare le competenze è invitato a partecipare presso la Biblioteca Comunale di Castelnuovo Scrivia (AL) il 24 ottobre 2023 dalle 15.30 alle 17.30 e presso la Sala Polifunzionale del Comune di San Salvatore Monferrato (AL) il 9 novembre 2023 dalle 15.30 alle 17.30.

L’incontro è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 29 anni e agli adulti in cerca di lavoro o interessati agli argomenti trattati.

È vivamente consigliata la prenotazione inviando una mail ad uno dei seguenti indirizzi:

informagiovani@asmcostruireinsieme.it;

a.canepa@comune.sansalvatoremonferrato.al.it

segreteria@comune.castelnuovoscrivia.al.it

Il progetto “Patchwork : in rete per i giovani” mira a sostenere il benessere psicofisico dei giovani tra i 15 e i 29 anni, attraverso un approccio basato sulle risorse messe a disposizione dalla rete di partner e fornitori che collaborano su queste tematiche. Il Comune di Alessandria, Assessorato alle Politiche Giovanili è capofila di una rete che comprende numerosi e diversi partner e collaboratori ovvero i Comuni di Cassine, Castelletto Monferrato, Castellazzo Bormida, Fubine Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Solero, San Salvatore Monferrato.

Senza dimenticare le strutture di Psicologia dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria; cooperative e associazioni: Coompany & Cooperativa Sociale, Cooperativa Sociale Il Gabbiano, Cooperativa Sociale Semi di Senape, GAPP, Radic’Arte APS, FIAB; Associazione Cultura e Sviluppo, CAI, SSD DLF Alessandria srl, Informagiovani ASM Costruire Insieme, Rovereto Central Park, Associazione Lessico Familiare e AID (Associazione Italiana Dislessia) sezione di Alessandria.

Il contributo alla realizzazione del progetto comprende sia fondi regionali, Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, sia statali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale.

Per maggiori informazioni sul progetto

Servizio Giovani e Minori, Via Gagliaudo 2, Alessandria; Tel. 0131/515755 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; giovani.minori@comune.alessandria.it; www.comune.alessandria.it; Instagram serviziogiovanieminori

Informagiovani Via Gagliaudo 2, Alessandria; numero verde 800 116667 e whatsapp 349/9399690 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ; informagiovani@asmcostruire insieme.it www.informagiovani.al.it; Facebook Informagiovani Alessandria e Instagram alessandriainformagiovani

GAPP – Gruppo Associato per la Psicoterapia Psicodinamica APS, Piazza Garibaldi, 21 Alessandria; 0131.325369; associazionegapp@gmail.com; whatsapp Tutor: 3480371821