Domenica 8 ottobre 2023 alle ore 11,30 in occasione di Casale Città Aperta, il Museo Civico propone una visita guidata sulla figura di San Francesco a cura di Milena Zanellati: un evento che arricchisce le celebrazioni che la Città di Casale Monferrato dedica al Santo Patrono d’Italia a partire dal 4 ottobre 2023 in Piazza San Francesco.

Il Santo di Assisi è una figura unica e rivoluzionaria, il cui pensiero ha influenzato nel corso dei secoli le espressioni e gli ambiti dell’arte, della poesia e dell’architettura: partendo dalle opere di pittura collocate in Pinacoteca verrà ripercorso il periodo storico e sociale durante il quale egli è vissuto, scoprendo un uomo nuovo tra gli uomini. Il percorso lo inserirà in un contesto che lo inquadrerà in modo chiaro e oggettivo: personaggio amato, studiato, discusso, icona di semplicità, uomo dolcemente ribelle.

L’ingresso all’evento sarà libero, non sarà necessaria la prenotazione.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0142.444.330 – 444.309.