C’è anche l’Azienda Ospedaliera di Alessandria nell’edizione 2023 del One Health Project – Scuole in Azione, percorso di formazione innovativo promosso dall’ESG Culture LAB di Eikon Strategic Consulting Italia Società Benefit e da Healthware Group, con il patrocinio di Asvis e il supporto di Fondazione MSD.

La presentazione ufficiale si è tenuta a Roma ieri, venerdì 13 ottobre, nel corso della terza edizione del ReWriters fest., il primo festival italiano interamente dedicato alla sostenibilità sociale, e ha visto tra i relatori anche Annalisa Roveta, Responsabile dei Laboratori di Ricerca dell’AO AL afferenti al DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione diretto da Antonio Maconi.

«È stata l’occasione per sottolineare come sia fondamentale diffondere l’importanza della ricerca nelle nuove generazioni accanto alla cultura One Health – ha spiegato la dottoressa Roveta -, soffermandosi anche su alcuni esempi concreti delle iniziative portate avanti dal DAIRI e dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria in questi anni».

Il One Health Project – Scuole in Azione permetterà alle scuole secondarie di secondo grado italiane di partecipare fino al 15 marzo 2024 all’open call che prevede un’attività didattica innovativa basata sul gioco (game-based learning) per promuovere la diffusione delle conoscenze e delle competenze associate alla salvaguardia della salute nell’ottica One Health, cioè un approccio ideale per raggiungere la salute globale, che affronta i bisogni delle popolazioni più vulnerabili sulla base dell’intima relazione tra la loro salute, la salute dei loro animali e l’ambiente in cui vivono.

Al termine dell’attività ludico-formativa all’interno delle classi, le narrazioni prodotte da studenti e studentesse dovranno essere condivise attraverso la piattaforma www.onehealthproject.com per essere poi valutate da una giuria di esperti, professionisti ed esponenti dell’ambito sanitario e dell’innovazione sociale, secondo appositi criteri.

Le squadre dei progetti vincitori, selezionati su tutto il territorio nazionale, avranno il privilegio di accedere nell’estate del 2024 a una residenza formativa dedicata alla One Health, nel Castello di Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti.