Mercoledì 4 ottobre 2023 gli allievi della classe 1° AS (Liceo scientifico opzione Scienze Applicate) hanno aderito al progetto Know your trees in collaborazione con l’associazione “La Fenice” di Tortona. Si tratta di un progetto molto innovativo, che si prefigge l’obiettivo di portare i giovani alla consapevolezza dell’importanza degli alberi sul loro territorio, di avvicinarli al mondo della ricerca scientifica e dell’intelligenza artificiale. Infatti gli studenti, divisi in gruppi, durante questa esperienza hanno dovuto fotografare, riconoscere e catalogare le diverse specie di alberi presenti sul nostro territorio. I dati raccolti sono destinati ad essere utilizzati per migliorare l’accuratezza del riconoscimento degli alberi da parte dell’intelligenza artificiale.

Credo che questa esperienza sia stata un’opportunità importante per conoscere e capire meglio il ruolo degli alberi e imparare a riconoscere e catalogare le diverse specie presenti sul nostro territorio contribuendo alla ricerca per il miglioramento dell’intelligenza artificiale.

Il progetto ha avuto da parte della classe un riscontro molto positivo anche grazie al grande entusiasmo e alla determinazione dimostrati dai ragazzi dell’associazione “La Fenice”, nata proprio con lo scopo di interessare e avvicinare i giovani alla partecipazione attiva nelle scelte della società.