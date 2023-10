Il concorso biennale di poesia Teresah entra nel clou con le premiazioni per le diverse categorie in concorso, sia sabato 14 che domenica 15 ottobre. Roberto Girino, referente della Accademia Bernardino Cervis esprime grande soddisfazione per la bella partecipazione, che farà arrivare a Frassineto Po anche persone (i poeti che hanno concorso al premio) da diversi luoghi d’Italia.

Frassineto Po si presenterà al meglio offrendo anche il suo ricco patrimonio culturale con visite guidate per gli ospiti. L’Ente Parco collabora all’iniziativa con una visita guidata al Centro di interpretazione del paesaggio, e con alcune pubblicazioni che andranno in premio ai poeti. “Ho aderito subito alla proposta dell’Accademia“, dice la direttrice Monica Perroni, “per sottolineare quanto sia importante la collaborazione tra enti pubblici e associazioni per realizzare offerte culturali di qualità“.