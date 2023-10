Con Ordinanza n.29 si stabilisce che l’accensione degli impianti di riscaldamento è posticipata al 22 ottobre 2023.

Tale decisione è stata presa in considerazione delle temperature registrate ad Alessandria dalle stazioni meteorologiche di Arpa Piemonte negli ultimi giorni, ben al di sopra delle medie stagionali, e tenuto conto che il Comune di Alessandria è impegnato sui temi della sostenibilità ambientale e sul contenimento delle emissioni inquinanti.

Per comprovate esigenze legate a situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio prima del 22 ottobre, gli impianti termici potranno essere attivati per un massimo di 7 ore al giorno.

L’ ordinanza non si applica:

agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido, a piscine, saune e assimilabili;

agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Gli organi di vigilanza potranno adottare le opportune misure di controllo per il rispetto dell’ordinanza e l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla legge.