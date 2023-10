Oggi, sabato 14, e domani, domenica 15 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 19 anche Tortona partecipa alle giornate nazionali della campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”. Per scoprire come ciascuno di noi può contribuire a ridurre i rischi in caso di terremoto, alluvione o incendi boschivi, l’appuntamento è in Piazza Duomo

Correlati