È il quarto appuntamento del Festival internazionale A.F. Lavagnino “Musica e Cinema” ospitato nel prestigioso Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure, realizzato in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, co-prodotto dalla Fondazione Marenco e con il sostegno di numerosi sponsor, bancari e privati.

“La voce nel cinema” è il titolo evocativo della straordinaria serata che si svolgerà venerdì 3 novembre alle ore 21:00, un viaggio in musica appassionante e pieno di emozioni, raccontato attraverso le esecuzioni dei Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria, delle piú belle colonne sonore cinematografiche di Angelo Francesco Lavagnino (definito il maestro di tutti i maestri del cinema italiano), di Armando Trovajoli e di Ennio Morricone.

Ospite d’onore sarà il celebre soprano italo – svedese Susanna Rigacci, voce storica del Maestro Ennio Morricone nel mondo. Oltre ad esibirsi in alcune composizioni, quali

C’era una volta il west, Giù la testa etc, riceverà il “Lavagnino Soundtrack Voice Award” 2023.

Ricordiamo che Susanna Rigacci, diplomata con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Firenze, si afferma ai concorsi internazionali “Maria Callas” (RAI), e Sängerförderungspreis” al Mozarteum di Salisburgo (primo premio assoluto). Ha cantato nei maggiori teatri di tutto il mondo (Teatro alla Scala, Opera di Roma, La Fenice di Venezia, Carnegie Hall (New York), Queen Elizabeth Hall e Royal Albert Hall (Londra), Opera Comìque (Parigi), Sibelius Academy (Helsinki), in Asia, Australia, le due Americhe, Russia. Numerose le incisioni discografiche e spesso è invitata a tenere Master class in italia e all’ estero. Canta in sei lingue dal repertorio barocco alla musica contemporanea. È voce solista di Ennio Morricone nei concerti in tutto il mondo. Ascolteremo inoltre anche celebri melodie di Walt Disney.

Presenta la serata Giulio Graglia (Direttore artistico del Marenco).

All’interno, offerta a cura del Rotary club Gavi Libarna a favore del Piccolo Cottolengo di Tortona.

BIGLIETTERIA

L’ ingresso è di 5 euro (ridotto under 18 e over 65, 3 euro).

ORARIO BIGLIETTERIA Teatro Marenco Novi Ligure

Martedì e venerdì dalle 17 alle 19 e a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Per l’acquisto dei biglietti potranno essere utilizzati: 18app e Carta del docente.

SI ACCETTANO ESCLUSIVAMENTE PAGAMENTI POS.

VENDITA ONLINE www.vivaticket.it

NON SONO CONCESSI RIMBORSI PER CAUSE NON IMPUTABILI ALLA FONDAZIONE

Per info: segreteria.teatromarenco@gmail.com

347 73 60 627 (negli orari di apertura della biglietteria)

Per interviste e approfondimenti: comunicazioneteatromarenco@gmail.com

TEATRO ROMUALDO MARENCO

Via Nicolò Girardengo 48, Novi Ligure (AL)

www.teatroromualdomarenco.it