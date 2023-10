“In Liguria occorre avviare una campagna contro l’improprio abbandono dei mozziconi di sigarette. In Italia ne vengono dispersi nell’ambiente circa 14 miliardi e le numerose tossine racchiuse nei mozziconi, che contengono oltre 4mila sostanze tossiche, danneggiano gravemente gli ecosistemi marini al punto che, secondo il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, rappresentano il 40% dei rifiuti complessivi presenti nel Mediterraneo. Considerato che la normativa vieta l’abbandono dei mozziconi di sigaretta sul suolo, nelle acque, negli scarichi, e prevede da parte dei Comuni l’installazione di appositi raccoglitori nelle strade, nei parchi, nei luoghi di alta aggregazione, ho presentato un ordine del giorno che impegna la giunta ad avviare ogni iniziativa utile a sensibilizzare la cittadinanza coinvolgendo le varie amministrazioni locali e le aziende che si occupano della gestione dei rifiuti in Liguria. In particolare, sugli effetti nocivi arrecati all’ambiente, sull’obbligo di non gettare i mozziconi sul suolo, nelle acque, nelle caditoie stradali, nel sistema fognario, sulle sanzioni in caso di violazione dei divieti, sulla possibilità di attivare specifiche procedure di raccolta differenziata per destinare gli scarti dei prodotti da fumo a specifiche filiere di recupero piuttosto che al conferimento in discarica”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.