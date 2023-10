A conclusione di una serrata attività investigativa, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Tortona hanno arrestato un 39enne e due marocchini di 47 e 49 anni, ritenuti a vario titolo responsabili di spaccio e detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti, unitamente a un 24enne sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G..

Tutto trae origine dalle segnalazioni pervenute dai cittadini che avevano notato un via vai sospetto nei pressi di un esercizio pubblico della zona e di un genitore preoccupato dei debiti contratti dal figlio per l’acquisto di cocaina.

Le attività investigative hanno permesso di accertare che i tre, arrestati su ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Alessandria su richiesta della locale Procura della Repubblica, oltre a un altro indagato, un 30enne marocchino, dal mese di febbraio 2022 a marzo 2023, avevano effettuato a vario titolo più di 60 cessioni di cocaina e hashish, per un valore di circa 4.000 euro.

I Carabinieri hanno rintracciato due degli arrestati sul territorio, mentre il terzo era già detenuto presso la Casa Circondariale di Alessandria, poiché tratto in arresto a fine agosto. L’attività di indagine compiuta dai Carabinieri, i cui esiti sono stati avallati dall’A.G. alessandrina con l’emissione di un provvedimento restrittivo in carcere, confermano ancora una volta la fiducia riposta nelle istituzioni dai genitori esasperati e preoccupati per i propri figli, talvolta dipendenti dalle droghe.