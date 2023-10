Gianmarco Tognazzi, Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Antonio Decaro, Adriano Falivene, Elisabetta Mirra e Antonio Milo, Sabino Zaba, Edy Angelillo, Paolo Triestino e Emanuele Barresi sono i protagonisti della rassegna. Sette appuntamenti da ottobre 2023 ad aprile 2024.

Domenica 15 ottobre apre la stagione teatrale Gianmarco Tognazzi con L’Onesto Fantasma” regia di Edoardo Erba. Il Cast: Gianmarco Tognazzi Renato Marchetti – Fausto Sciarappa e con la partecipazione in video di Bruno Armando.

L’ONESTO FANTASMA Drammaturgia e Regia Edoardo Erba. Quattro attori, che anni prima durante una tournée sono diventati grandi amici, si ritrovano in tre, perché uno di loro muore tragicamente. Dei tre, Gallo ha nel frattempo fatto una rapida carriera ed ora è un personaggio cinematografico di successo. Gli altri due, Costa e Tito, hanno un disperato bisogno di lavorare e tentano di convincerlo a portare in scena un Amleto. Ma Gallo si rifiuta: senza l’amico – a cui voleva un bene dell’anima – lui non ha più nessuna intenzione di fare teatro. Per vincere la sua resistenza, Costa si inventa che nella produzione ci sarà anche l’amico scomparso, con tanto di nome sul manifesto: gli riserveranno la parte del fantasma. Gallo non dà peso alla proposta, la prende come uno scherzo di dubbio giusto, finché una notte il fantasma gli appare veramente. Ed è un fantasma che sembra volersi vendicare dei suoi amici, che si trovano costretti a confessare i reciproci tradimenti. Ma che rivela infine di essere l’essenza del sentimento che li lega e li legherà per la vita. Alternando momenti realistici a scene shakespeariane, la commedia è un modo originale di rileggere l’Amleto dal punto di vista del fantasma. Ma soprattutto è la storia di un’amicizia speciale, talmente forte da eludere anche la morte. E un atto d’amore verso il teatro, dove ogni conflitto diventa accettabile perché riscattato dalla poesia.

La Stagione teatrale 2023 2024 nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Su il sipario

Una scelta teatrale composita che richiama l’autorevole tradizione del Teatro dell’Opera del Casinò, dove si armonizzano professionalità artistiche di spessore con pieces tratte dalla migliore letteratura e drammaturgia dirette da registi dal sicuro impatto creativo.

“ Presentiamo un programma rispondente alle aspettative del pubblico appassionato all’espressione teatrale legata al rapporto diretto tra testo, attore e spettatore. Vedremo sul nostro blasonato palcoscenico alternarsi nomi altisonanti del panorama teatrale internazionale, capaci di offrire una scelta composita e di sostanziale qualità.” Sottolineail Presidente ed Amministratore Delegato, dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri avv. Lucia Artusi e dott. Eugenio Nocita “ Abbiamo al contempo contenuto ulteriormente il costo dei biglietti e degli abbonamenti con formule vantaggiose per gli studenti e gli insegnanti per permettere la più ampia partecipazione. Auguriamo a tutti una buona visione con la possibilità di seguire un’ottima stagione teatrale anche nel Casinò di Sanremo.”

Domenica 15 ottobre 2023 ore 21.00

L’onesto Fantasma con Gianmarco Tognazzi

Lunedì 6 novembre 2023 ore 21.00

La coscienza di Zeno con Alessandro Haber

Domenica 19 novembre 2023 ore 21.00

L’Ispettore generale con Rocco Papaleo

Venerdì 23 febbraio 2024 ore 21.00

Non è vero ma ci credo con Antonio Decaro

Sabato 16 marzo 2024 ore 21.00

Mettici la mano di Maurizio De Giovanni

con Antonio Milo, Adriano Falivene , Elisabetta Mirra

con la regia di Alessandro D’Alatri.

Sabato 23 marzo 2024 ore 21.00

Canto anche se sono stonato con Sabino Zaba

Giovedì 25 aprile 2024 ore 21.00

Que serà con Paolo Triestino, Edy Angelillo, Emanuele Barresi.

Biglietti

Platea Primo settore € 25,00

Abbonamento € 150 sette appuntamenti

€ 130 sei appuntamenti

Platea secondo € 20.00

Abbonamento € 120 sette appuntamenti

€ 100 sei appuntamenti

Galleria € 15.00

Abbonamento € 90 sette appuntamenti

€ 70 sei appuntamenti

Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. ( superiori a 10 € 4).

Note. Persone diversamente abili con accompagnatore : ogni due biglietti uno gratuito. Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti . Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti

Biglietteria

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: – martedì giovedi, venerdì sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 –

tutti i giorni sino al 15 ottobre 2023 dalle h 16.00 alle 20.00 –

nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dalle h 16.00 alle 21.00.

Servizio di prevendita Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 ( negli orari indicati) – prenotazione libera cell. 347 7302008 e cell 333 7679409 WhatsApp.

Emal info@teatrodellalbero.it

www.casinosanremo.it