In questi giorni sono circolate voci relative a una chiusura del poliambulatorio ASL di Diano Marina: la smentita arriva dalla Regione e dal Comune, che ricorda i servizi offerti dalla sede distrettuale di Diano Marina e il centro prelivi mobile attivo nel Golfo.

Preoccupanti voci sono circolate nelle ultime settimane quando pare sia stata diffusa anche una raccolta firme per ostacolare la chiusura del distretto ASL di Diano Marina. “Non solo il centro prelievi di Diano Marina non chiuderà – spiega Sabrina Messico, assessore dianese con delega ai Servizi sociali – ma sono attivi anche i camper ASL, operativi nel Golfo dianese come centri prelievi in stazione mobile. Questo a testimonianza di quanto il servizio sia importante per la comunità del Golfo dianese”.

Le voci di una chiusura della sede distrettuale di via XX settembre a Diano Marina risultano quindi infondate, come ha recentemente confermato l’Assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola. L’unità sanitaria dianese è operativa come centro prelievi, ambulatorio consultoriale pediatrico (su prenotazione), ambulatorio ortopedico, CUPA anagrafe sanitaria, assistenza psichiatrica e centro di salute mentale.

Dal primo ottobre è attivo anche il servizio prelievi attraverso la stazione mobile ASL: il camper dell’Azienda Sanitaria Locale è in funzione nei comuni di Villa Faraldi e Diano San Pietro dalle 8:15 alle 9:50. Vi si accede previo pagamento del ticket perché per il servizio mobile non vi è disponibilità di cassa. Per le prenotazioni è disponibile un’Agenda dedicata, accessibile presso farmacie, medici di medicina generale abilitati, sportelli CUP e numero verde ( 800 098 543). Nel comune di Villa Faraldi il camper si posiziona in prossimità dell’ex scuola di Riva Faraldi in via Agnese 23 il primo martedì di ogni mese mentre a Diano San Pietro lo si trova in prossimità della sede comunale di via Marconi 3 il secondo martedì di ogni mese.