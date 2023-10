“Regala un albero alla tua città!”, è l’iniziativa messa in atto dalla Città di Casale Monferrato che dal 2019 è volta a promuovere la donazione di alberi da parte dei cittadini e altri soggetti privati per collocarli negli spazi urbani individuati: possono partecipare tutti i cittadini, singoli o associati, anche stranieri o residenti in altro Comune, enti no profit, aziende, che vogliano dedicare l’albero a una persona, o ricordare un evento, o generalmente siano interessati a contribuire al mantenimento e all’incremento del patrimonio arboreo di Casale Monferrato.

“L’iniziativa, negli anni, si è rivelata un reale supporto al piano di piantumazione cittadino che stiamo per varare per il 2024. – Afferma l’Assessore Cecilia Strozzi – Grazie ai donatori abbiamo la possibilità di sostituire le piante che concludono il loro ciclo di vita naturale e riusciamo ad arricchire il nostro patrimonio arboreo garantendo continuità alla biodiversità locale e un concreto miglioramento delle condizioni ambientali”.

Nell’anno che si avvia alla conclusione sono stati piantumati oltre 140 esemplari, dei quali 15 donati grazie all’iniziativa che sostiene la collaborazione tra pubblico e privato.

“Con il nuovo Piano delle piantumazioni – conclude l’Assessore Strozzi – si prevederà di mantenere un simile impegno numerico anche per il prossimo anno, pianificando il rifacimento dei Giardini della stazione, interventi al Parco Eternot, di reintegrare le piante dei giardini di via Adam, di integrare le aree del Lungo Po e dei Giardini della Difesa, oltre a Piazza San Francesco e Piazza Statuto. I nostri tecnici sono impegnati in un’attività che richiede grande attenzione in termini di sostenibilità e di gestione degli spazi, conciliando le necessità ambientali ed estetiche con quelle di sana crescita delle nuove piante collocate. Un’attività poderosa che può avere ancora più forza grazie alla generosità e alla sensibilità dei donatori che prendono parte a Regala un albero alla tua città”.

In vista della Giornata Nazionale dell’Albero, il prossimo 21 novembre, verranno consegnati agli aderenti gli attestati di donazione e verranno inseriti ufficialmente i nominativi nel “Registro dei donatori di alberi”.

Gli interessati possono aderire compilando il modulo scaricabile all’indirizzo https://www.comune.casale-monferrato.al.it/regala-albero dove sarà possibile, inoltre, consultare tutto il materiale informativo.