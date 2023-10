Uno dei casi più eclatanti è stata la vicenda dei Sassi del cavalcavia, dove Graziano Del Rio ha contribuito in maniera determinate all’arresto degli autori, ma ma questa è solo la punta dell’iceberg dei tantissimi casi e operazioni andate a buon fine grazie alla sagacia di quello che è considerato il Carabiniere principe di Tortona e il giornalisti come chi scrive conoscono solo una piccola parte del lavoro dei Carabinieri ma sappiate che praticamente in tutte le indagini e gli arresti messi a segno a Tortona negli ultimi 33 anni, dietro c’è sempre stato il lavoro del Capitano Graziano del Rio che nella stragrande maggioranza dei casi ha sempre agito in abiti civili e spesso, per non farsi riconoscere si camuffava.

La gente comune questo non lo sa, ma giornalisti e politici lo hanno sempre saputo ed apprezzato il suo operato, com’é accaduto l’altra sera, Giovedì 26 ottobre, prima dell’inizio della seduta, quando il Consiglio Comunale di Tortona ha rivolto un saluto al Capitano dei Carabinieri Graziano Del Rio, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile che a fine mese sarà traferito ad Alessandria dopo 33 anni di servizio presso la Compagnia di Tortona. Sono intervenuti il Sindaco Federico Chiodi che ha anche consegnato al Capitano Del Rio una targa di riconoscimento per i tanti anni di servizio in città, e il Consigliere Gianluca Bardone già primo cittadino dal 2014 al 2019.

Il Capitano Graziano Del Rio, classe 1966, arruolato nell’Arma dal 1985, aveva preso servizio a Tortona nel 1990 come vice Brigadiere; laureato in giurisprudenza, dal 2020 quando ricopriva il grado di luogotenente è diventato comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile. Durante la carriera ha ottenuto, fra l’altro, diversi encomi e le medaglie di bronzo al valore civile e al merito civile.