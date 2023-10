Sindaco, assessore al Turismo, consigliere alle Manifestazioni e responsabile ufficio Turismo da Diano Marina a Rimini per raccontare la Città degli Aranci

È iniziata ieri a Rimini la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale: si tratta del TTG Travel Experience, sinonimo di turismo e fonte di scambio e confronto con operatori turistici di tutto il mondo. La Liguria è presente con lo stand dell’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “In Liguria”, che ospita anche i Sindaci di alcune delle realtà turistiche più significative della regione come Alassio, Bordighera, Diano Marina, Portovenere e Spezia.

Alle 12.00 di oggi nello stand Liguria si è tenuto l’incontro stampa “La Liguria si racconta attraverso i suoi occhi”, introdotto da Alessandra Bianchi, Assessore genovese con delega alle Politiche per lo sviluppo del Turismo. In occasione dell’incontro con i giornalisti sono intervenuti i Sindaci dei Comuni rappresentati all’interno dello stand.

“Passiamo da Davide a Golia” esordisce il Sindaco di Diano Marina, il cui intervento segue quelli relativi a due importanti realtà regionali. “Da Genova e La Spezia, capoluoghi di provincia, a Diano Marina, che conta 6000 abitanti. Però sapete com’è finita tra Davide e Golia, e infatti Diano Marina ha il pregio di essere la seconda città dopo Genova per le presenze turistiche registrate negli ultimi anni, registrando circa 1.000.000 di presenze all’anno. Siamo a 30 km da Sanremo e a 60 km dal confine con la Francia, giusto per dare un riferimento geografico. La nostra è una piccola perla, incastonata tra il blu del mare e il verde della collina, con le alture di Capo Berta e Capo Mimosa che proteggono il Golfo dianese dalle correnti fredde del nord. Il Golfo dianese è composto da 7 comuni che insieme contano circa 13.000 abitanti ma riusciamo comunque a raggiungere un importante numero di presente grazie alla 60ina di strutture alberghiere che contiamo sul nostro territorio, alle riqualificazioni urbane, ai 3000 metri di litorale caratterizzati da spiaggia dorata e agli eventi di ampio respiro. A questo proposito invito tutti a venirci a trovare in occasione di Aromatica, la manifestazione dedicata alle nostre eccellenze gastronomiche come il basilico e altri prodotti tipici. L’evento si tiene ogni anno il primo weekend dopo il Primo maggio e la prossima edizione si terrà nei giorni 3-4-5 maggio 2024”. Il Sindaco Cristiano Za Garibaldi conclude “Abbiamo anche un’ottima presenza di sportivi, passerà a breve la Ciclovia tirrenica e contiamo su diversi percorsi outdoor che attraversano il Golfo dianese. Veniteci a trovare: ci sono davvero tante ottime ragioni per scoprire Diano Marina”.