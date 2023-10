La società ANAS comunica che a partire da domani, mercoledì 11 ottobre, fino a lunedì 16 ottobre, saranno effettuati lavori di asfaltatura sulla S.S. 10 Padana Inferiore, cioè la ex strada statale per Alessandria, dal km 112+800 al km 113+395, cioè un tratto di circa 600 metri all’altezza dello svincolo per Rivalta Scrivia – Novi Ligure.

Sarà pertanto istituito il senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 20, esclusi i giorni festivi.