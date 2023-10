Venerdì 6 ottobre 2023 le classi 5 AA “Chimica dei materiali e biotecnologie” e la 5 AS “Liceo delle Scienze Applicate’’ dell’istituto G. Marconi, insieme ad altre classi degli Istituti “G. Peano”, CIOFS e “Santachiara”, si sono ritrovati presso la Sala Mons. Francesco Remotti di Via Milazzo per assistere al primo incontro della manifestazione “LEGGEre libera TUTTI- DIRITTI VERSO L’APPRENDIMENTO”. Per la Settimana Nazionale della Dislessia l’AID – Associazione Italiana Dislessia – ha organizzato degli incontri divulgativi sull’argomento destinati alle scuole e il primo di questi è stato dedicato alla seguente tematica: “Mondo del lavoro e lavoratori con DSA: normativa e opportunità”.

Dopo i saluti dei Dirigenti degli Istituti e dei relatori, il Dott. Franco Mittica ha spiegato come le abilità dei lavoratori con DSA siano utili nel mondo del lavoro e ha affermato che le competenze trasversali, sviluppate durante la scuola presso i PCTO e differenti per chiunque, devono essere portate ad essere valorizzate nella società e nelle industrie.

In collegamento via Google Meet, la Presidente AID Silvia Lanzafame ha spiegato come la pubblicazione della legge 170 dell’8 ottobre 2010 abbia aiutato gli studenti DSA ad essere meglio valorizzati fornendo a loro strumenti compensativi, o meglio di ottimizzazione, per favorire un corretto apprendimento. Lo stesso avviene in azienda, come ha ribadito Elio Benvenuti del Comitato di Lavoro AID: ‘’Grazie alla tecnologia, i DSA riescono a svolgere le attività richieste senza avere paura”.

L’evento si è concluso con gli interventi di Raffaella Gualco, Presidente della sezione AID di Genova, e Roberto Evangelisti, dell’AGENZIA Piemonte Lavoro, che hanno sottolineato la necessità di operare affinché questi diritti siano pienamente riconosciuti e trovino applicazione anche negli ambiti in cui non sono ancora certi, ad esempio università e concorsi regionali.

Marco Canegallo – I.I.S. Marconi, 5 AA Chimica dei Materiali e Biotecnologie’