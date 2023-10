Il connubio è molto bello e regge: Sabato 21 ottobre alle ore 17, presso la Biblioteca Comunale di Codevilla, in via Roma 30, alla presenza di un folto e qualificato pubblico, è stata inaugurata la mostra d’arte “Appassionati sguardi” di Fabrizio Falchetto, patrocinata dal Comune di Codevilla e organizzata in collaborazione con la BIPA, Biennale italiana di poesia tra le arti.

Dopo il saluto del Presidente della Biblioteca, Stefano Cristiani, la curatrice della mostra, Giovanna Franzin, ha presentato i tratti salienti dell’arte di Fabrizio Falchetto e del suo Omino di Carta ed ha spiegato le scelte dell’allestimento e le motivazioni della collaborazione con BIPA. Ha poi preso la parola il poeta Roberto Chiapparoli, rappresentante di BIPA, per sottolineare l’importanza del dialogo fra arte visiva e poesia e ricordare come nel corso dell’esposizione verrà dato spazio ad happening di letture poetiche, collegate anche alle opere di Falchetto. Infatti sabato 28 alle ore 17 i poeti aderenti all’iniziativa, – Valeria Borsa, Fabrizio Bregoli, Giuseppe Castelli, Roberto Chiapparoli, Roberto Chiodo, Marco Ferrari, Raffaele Floris, Antonio La Neve, Marco G. Maggi, Ottavio Pilotti, Barbara Rabita, Marika Tosino, Roberto Valentini, Arianna Voso – presenteranno alcune loro liriche che oltre ad essere lette saranno esposte tra le opere di Falchetto per essere meglio apprezzate dal pubblico.

Il momento dell’inaugurazione si è concluso con gli interventi del maestro Pietro Bisio e del collezionista Giuseppe Viola che insieme all’artista Fabrizio Falchetto hanno dato vita ad una discussione sulle arti e sull’Omino di carta molto coinvolgente ed apprezzata dal pubblico presente.

Prossime aperture 28, 29 ottobre e 4, 5 novembre dalle 16 alle 18.30. Per info: biblioteca@comune.codevilla.pv.it