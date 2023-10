I Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato, unitamente a due unità cinofile dell’Arma, hanno organizzato una serie di controlli finalizzati al contrasto delle sostanze stupefacenti per tutelare, in modo particolare, i giovani studenti frequentatori degli istituti scolastici della città.

Le attività sono partite dalla Stazione Ferroviaria, dove, grazie ai cani specializzati, sono stati controllati in maniera non invasiva vari zaini e borse dei pendolari in transito verso la città. Nella circostanza, sono state controllate le banchine e tutte le pertinenze della stazione.

I controlli sono poi proseguiti all’interno di una scuola locale, nei pressi della quale, i Carabinieri delle unità cinofile hanno rinvenuto cinque involucri contenenti dosi di cocaina, al momento riconducibili a ignoti, che sono state sequestrate per la successiva distruzione. Nella stessa mattinata, nel corso del servizio coordinato con le unità cinofile, sono stati eseguiti vari posti di blocco sulla strada Casale-Valenza, dove sono stati controllati 30 veicoli e 46 persone, senza rilevare irregolarità