Venerdì 29 settembre 2023 alle ore 18, presso la corte principale di Palazzo San Giorgio, si svolgerà la cerimonia di svelamento della targa commemorativa dedicata al patriota monferrino Flaminio Paleologo (1518-1571); l’evento sarà accompagnato da un concerto della rock band Soul Step. Il gruppo è formato da sei ragazzi delle scuole del territorio (da V elementare a IV superiore): la quinta elementare a San Germano, la seconda e terza media al Trevigi, la terza media al Negri e la quarta superiore al linguistico del Balbo.

Proprio dai banchi della scuola Trevigi, per un compito di Italiano proposto dalla professoressa di Lettere Ilaria Zambelli, è partita la richiesta al Sindaco di un alunno per potersi esibire su un palco della propria città: il Sindaco Federico Riboldi non ha esitato a rispondere, proponendo alla band di ‘colorare’ la cerimonia di svelamento della targa.

Il Comune ha invitato formalmente gli istituti frequentati dai giovani musicisti, per rendere ancora più speciale la loro esibizione.