Grande successo ad Alassio nel weekend per “Nick The Nightfly and Friends” con Dario Vergassola, Simona Bencini e Fabio Concato. Gli artisti hanno firmato le piastrelle del Muretto

Il celebre Muretto di Alassio si arricchisce di nuove e importanti firme, a testimonianza della sempre vivace presenza in città di celebri personalità: a portare il proprio contributo sono stati in questa occasione il cantautore Fabio Concato, la cantante Simona Bencini, voce solista del gruppo “Dirotta su Cuba”, e il comico e autore ligure Dario Vergassola. Tutti e tre gli artisti erano presenti ad Alassio durante il weekend appena trascorso per intrattenere il pubblico dei cittadini e dei turisti con due splendide serate di grande successo nell’ex Chiesa Anglicana, nell’ambito della rassegna “Nick The Nightfly and Friends”, l’appuntamento con la grande musica d’autore organizzato dal Comune di Alassio tramite la partecipata Ge.s.c.o e giunto alla sua seconda edizione.

I tre artisti hanno firmato le piastrelle per il Muretto di Alassio alla presenza della signora Berrino e del Vice Sindaco di Alassio Angelo Galtieri.