Sono stati quasi completati i lavori per la realizzazione del nuovo cavalcaferrovia di strada Savonesa che da venerdi scorso è stato aperto al traffico veicolare: i mezzi non transitano più sulla vecchia struttura per cui è previsto l’abbattimento. Gli interventi sono stati effettuati dal Consorzio Cociv nell’ambito del progetto per la realizzazione del Terzo Valico Ferroviario. L’abbattimento del vecchio cavalcaferrovia, sul quale ogni giorno circolano numerosi veicoli, in particolare mezzi pesanti per raggiungere il parco logistico dell’Interporto e del Terminal Europa era già previsto dal progetto del Terzo Valico, poichè la struttura non era adeguata alla nuova linea sottostante.

Negli ultimi anni inoltre era stato rilevato un ammaloramento della struttura per cui era stato necessario effettuare un constante monitoraggio da parte dell’Università di Pavia, sullo stato “di salute” del cavalcaferrovia. Nel 2020 RFI aveva finanziato lavori di consolidamento seguiti dal Comune, per 270 mila euro proprio per continuare a garantire l’utilizzo del cavalcaferrovia in attesa della realizzazione del nuovo, iniziata nel 2021. Nelle prossime settimane saranno completati i lavori che consentiranno al Comune di Tortona la presa incarico della nuova viabilità, mentre proseguiranno i lavori di abbattimento della vecchia struttura.