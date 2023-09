Domenica 17 settembre il centro storico di Valenza sarà animato per l’intera giornata da diverse iniziative.

“Sport in Piazza” è un evento organizzato dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Sport, che avrà luogo in Piazza Gramsci. Sarà una festa dello sport, un evento che vedrà la partecipazione di associazioni/società sportive presenti a Valenza che presenteranno gli sport che possono essere praticati in città e che permetteranno a giovani e famiglie di provare le varie discipline.

La “Giornata della mobilità” è l’iniziativa promossa dal Comune di Valenza nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità che promuove il miglioramento della mobilità urbana nella direzione della sostenibilità ambientale unita alla crescita economica locale e alla qualità della vita delle città.

“FERA DAL BUN PAT e MERCATO DELL’ ANTIQUARIATO”, evento organizzato dal Comune di Valenza con la collaborazione dell’Associazione L’Oro dal Po al Monferrato, è la tradizionale festa delle occasioni in cui i negozi esporranno le loro migliori offerte insieme ad hobbisti e mercatino dell’antiquariato.

Si informa la cittadinanza che in occasione dello svolgimento della “Giornata Europea della Mobilità” e degli eventi “Sport in Piazza” e “Fera dal Bun Pat e mercato dell’antiquariato” per il giorno 17.09 p.v., sono previste modifiche viabili e divieti di sosta come sotto indicato:

GIORNATA DELLA MOBILITÀ: chiusura alla viabilità dalle ore 8 alle ore 21 del 17.09.2023 delle intersezioni: Corso Matteotti all’altezza di Largo Curiel, Piazza Gramsci/via Calvi e Piazza Gramsci/Piazza Gramsci, Via Cairoli/Via Calvi, via Lega Lombarda all’altezza della rotatoria via Calvi/via Cavallotti, via Cunietti all’altezza di via Cavallotti, via Roma all’altezza di via Cavallotti, inversione del senso di marcia di via Salmazza consentendo l’accesso a Piazza XXXI Martiri, via Amedeo e via Po, chiusura di Piazza XXXI Martiri sulla prosecuzione della linea di via Amedeo, chiusura di via Pellizzari all’altezza di via Cavour, chiusura di via Mazzini all’altezza di via Vittorio Veneto e di via Vittorio Veneto all’altezza di via Zuffi, Viale Oliva all’altezza di via Sassi, chiusura di Corso Garibaldi all’altezza di via XX Settembre. SPORT IN PIAZZA: divieto di circolazione nel parcheggio di Piazza Gramsci dalle ore 15 del 16.09 alle ore 21 del 17.09 con divieti di sosta dalle ore 14 del 16.09 alle ore 21 del 17.09; Corso Garibaldi (tratto tra Piazza Gramsci e Via XX Settembre) divieto di circolazione dalle ore 8 alle ore 21 del 17.09 e divieti di sosta ambo i lati dalle ore 6 alle ore 21 del 17.09; Piazza Gramsci (tratto tra edicola e via Calvi) divieto di circolazione dalle ore 8 alle ore 21 del 17.09 e divieti di sosta ambo i lati dalle ore 6 alle ore 21 del 17.09; viale Oliva (tratto tra via Piemonte e Piazza Gramsci) divieto di circolazione dalle ore 8 alle ore 21 del 17.09 e divieti di sosta ambo i lati dalle ore 6 alle ore 21 del 17.09; viale Oliva (tratto tra via Sassi e Piazza Gramsci) divieto di circolazione dalle ore 8 alle ore 21 del 17.09 e divieti di sosta ambo i lati dalle ore 6 alle ore 21 del 17.09. FERA DAL BUN PAT e MERCATO DELL’ ANTIQUARIATO: divieto di circolazione dalle ore 8 alle ore 21 del 17.09 in: Corso Garibaldi dalla ZTL di Piazza Gramsci a Piazza XXXI Martiri, via Mazzini da via Piemonte a Corso Garibaldi, via Lega Lombarda da Corso Garibaldi alla rotatoria Calvi /Cavallotti, via Cairoli da via Calvi a Corso Garibaldi, Piazzetta Verdi, via Mayneri con divieti di sosta ambo i lati nelle vie sopra elencate dalle ore 6 alle ore 21 del 17.09.

Sarà possibile parcheggiare, in rispetto delle indicazioni stradali, nelle vie limitrofe al centro storico non coinvolte nelle manifestazioni. Si suggerisce l’utilizzo dei parcheggi di Piazza Benedetto Croce, di Via Po/Ciclostrada VENTO (Regione Vecchio Porto) e di Via della Banda Lenti.