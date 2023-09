È stata firmata lo scorso lunedì 11 settembre, presso il Comando di Polizia Municipale della Città di Alessandria, la convenzione che avvia, anche per questo nuovo anno scolastico, il progetto “Scuola Sicura” che coinvolge il Corpo di Polizia Municipale e gli appartenenti alle Associazioni delle Forze dell’Ordine in congedo (Associazione Polizia Municipale in congedo, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Polizia di Stato in congedo, Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria e Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia).

Presenti alla firma l’Assessore Comunale alla Sicurezza e Polizia Municipale, Enrico Mazzoni, il Comandante Vicario, Alberto Bassani, e i Presidenti e Rappresentanti delle Associazioni coinvolte.

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere e condividere un servizio importante per il presidio del territorio, complementare a quello già abitualmente svolto dalla Polizia Municipale di Alessandria.

Gli operatori delle Associazioni delle Forze dell’Ordine in congedo coinvolte saranno impegnati in un servizio volontario di assistenza e controllo agli ingressi e alle uscite di alcuni Plessi scolastici comunali, al fine di tutelare gli studenti da situazioni di pericolo derivanti dall’eventuale comportamento degli utenti della strada e dalla presenza di persone sospette che con il loro atteggiamento e/o comportamento potrebbero ledere gli stessi mettendo in atto violazioni di norme di legge e di regolamenti.

L’attività verrà svolta indossando apposita vestizione ad alta visibilità, recante lo stemma del Comune di Alessandria e la denominazione specifica del Progetto ed esibendo un tesserino di riconoscimento, anch’esso rilasciato dall’Amministrazione Comunale.

Attualmente si riescono a coprire 82 turni settimanali e l’attività interesserà Plessi scolastici sia della Città che dei Sobborghi: prevalentemente quelli interessati da traffico viabile per il quale il presidio svolto dai Volontari risulterà decisivo, in supporto all’azione svolta dal Corpo della Polizia Municipale.

«Sosteniamo con convinzione — ha sottolineato l’Assessore Enrico Mazzoni, insieme al Comandante Vicario, Alberto Bassani — la Convenzione, riconoscendo la qualità del progetto collaborativo sotteso: un progetto che, alla luce di quanto verificato dalle diverse Direzioni Scolastiche, mira anche per il corrente anno scolastico a rispondere con efficacia all’esigenza, sempre più sentita, di una presenza davanti alle scuole stesse. Grazie ai volontari, sarà dunque possibile assolvere alla fondamentale funzione di presidio, di ausilio e supporto richiesti, in ausilio ai bambini in ingresso e uscita dai plessi scolastici e ai loro genitori».