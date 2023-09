Grave episodio nella giornata di ieri, domenica 17 settembre 2023, nei locali del Campo Scuola Mountain Bike del Golfo Dianese, di proprietà del Comune, che hanno subito un grave atto vandalico e furti da parte di ignoti.

La Scuola, che ha sede presso il Palazzetto dello Sport “G.Canepa”, in via Diano Castello n.20 a Diano Marina è stata gravemente danneggiata e da essa sono state trafugate biciclette, materiale tecnico didattico, abbigliamento ed altre attrezzature normalmente utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando di Diano Marina, che hanno raccolto materiale fotografico e proceduto ai rilievi del caso. I militari stanno ora vagliando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti sul territorio allo scopo di individuare gli autori del misfatto che rischiano pesanti conseguenze penali data la gravità della loro azione.

Il presidente della Scuola di MTB del Golfo Dianese, Alberto Fontanella, ha dichiarato: Questo gesto, gratuito e violento, colpisce immeritatamente quanti come me si prodigano da sempre, con generosità e passione, per promuovere attraverso l’insegnamento del ciclismo, i valori dello sport, dell’amicizia e dell’educazione.

Nonostante il duro colpo ricevuto, l’attività e le lezioni della Scuola di MTB proseguiranno senza subire interruzioni secondo i programmi noti alle famiglie degli allievi.