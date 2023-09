Il comune di Alessandria registra la nascita di Vittorio nell’anno1941.

Egli consegue la laurea al1’Universita di Genova in Scienze Politiche, per occupare un incarico di rilevante importanza nell’ambito del cappellificio, seguendo le orme del padre Gianpiero, già vicepresidente.

La famiglia discende dalla stirpe del fondatore Giuseppe Borsalino per merito della figlia di Paolina Borsalino, di nome Bice Foresto, sorella del senatore Teresio, andata in sposa a Mario Vaccarino, a sua volta padre di Giampiero, vicepresidente dell’azienda, per divenirne poi presidente Vittorio nel 1980.

L’importanza nel seno dell’azienda l’ha dimostrata quando è stato costretto a rivedere la posizione commerciale del Marchio nell’ambito delle vendite, impegnato a rivedere la diversificazione dei prodotti, in quanto le mode hanno lentamente abbandonato l’uso del copricapo.

È il momento in cui occorre trovare prodotti alternativi al cappello, sente la necessità di trasferire la Ditta, punta sulla destinazione del Marchio verso profumi, pelletterie, guanti, mira agli accessori d’abbigliamento, costantemente alla ricerca di nuovi acquirenti, imponendo prodotti sempre, comunque di elevata qualità sotto l’Insegna Borsalino.

Il suo nome è legato anche alla Società Negotia interessata a centri di vendita in Alessandria; Vittorio nel 1988 lascia la presidenza dell’Impresa con lo scopo di portare la sua attenzione verso altre attività imprenditoriali quali la Theca Astucci, inserendosi nella produzione nello scambio di eleganti contenitori per prodotti usciti dalle sapienti mani di orefici, argentieri, ecc…

Franco Montaldo