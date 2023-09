Nel corso della notte, una pattuglia del Radiomobile ha arrestato un pregiudicato 52enne senza fissa dimora per resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione. I Carabinieri, alla ricerca di un’autovettura di cui era stato segnalato il furto da un cittadino casalese, intercettavano il veicolo in sosta lungo una strada del centro, con all’interno il 52enne che rovistava nell’abitacolo. Avvicinato dai Carabinieri, l’uomo spintonava uno degli operanti per sottrarsi al controllo e si metteva repentinamente alla guida, fuggendo a forte velocità.

Poco dopo, però, perdeva il controllo del veicolo e usciva di strada, schiantandosi contro un albero. Raggiunto dai Carabinieri, l’uomo veniva arrestato per resistenza e denunciato per ricettazione, venendo quindi condotto presso il carcere di Vercelli in attesa dell’udienza