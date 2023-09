È in programma per sabato 9 settembre il quarto evento organizzato dal Porsche Grup Nord-Ovest per raccogliere fondi da destinare al Presidio Pediatrico “Cesare Arrigo” dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Il programma della giornata vedrà un nuovo tour che, partendo e arrivando ad Acqui Terme, vedrà affrontare dai cinquanta partecipanti le strade del Monferrato Acquese in un percorso studiato per gli appassionati della bella guida.

Come ha spiegato il presidente Sergio Basile: «Il club, che ha la propria sede nel Castello di Piovera, è nato da un incontro di appassionati con una sola mission: unire l’amore per le Porsche con la gioia di guidarle nelle strade più belle dei nostri territori, il tutto trasformando il nostro divertimento personale in qualcosa di prezioso per gli altri. E così i nostri tour si sono trasformati in eventi benefici per raccogliere fondi tramite i partner e i soci e contribuire in modo sempre maggiore al bene della collettività».In particolare, nel corso del 2023 grazie alle raccolte fondi del club sono stati donati strumenti e attrezzature ai reparti di oculistica e chirurgia dell’Infantile. E le iniziative non si concluderanno il 9 settembre, perché sono in programma ancora due appuntamenti: il 30 settembre per una due giorni a Limone sul Garda e il 21 ottobre a Castelletto Monferrato per l’ultimo evento benefico del 2023.