Nella serata di ieri, dopo una serrata attività di indagine è stato identificato e rintracciato dai Carabinieri di Imperia il responsabile del furto della scorsa notte allo stand della Farblue allestito in Calata Anselmi in occasione del Raduno delle Vele d’Epoca.

Nella nottata di ieri infatti, qualcuno – approfittando del buio, incurante della presenza della vigilanza e forse riuscendo a mescolarsi tra le altre persone dell’organizzazione ancora intente malgrado l’orario ad approntare gli ultimi ritocchi prima dell’inaugurazione prevista il pomeriggio seguente – era riuscito a intrufolarsi nello stand della Farblue, una ditta della provincia di Torino specializzata nella produzione e commercializzazione di borse in vela fatte a mano, e quindi ad impossessarsi di diverse borse, cinture e portafogli, per poi allontanarsi indisturbato con un “bottino” del valore commerciale complessivo di circa €4000.

Le immediate attività di indagine poste in essere dai Carabinieri di Imperia hanno permesso di individuare in poco tempo il responsabile del furto, un italiano di ventisette anni originario di Asti ma dimorante ad Imperia, trovato ancora in possesso di tutta la refurtiva, che è stata immediatamente restituita all’avente diritto.

L’uomo è stato pertanto condotto in caserma per gli accertamenti di rito e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.