A seguito della richiesta dei gruppi di opposizione, discussa in sede di Conferenza dei Capogruppo che si è tenuta lunedì scorso e di apposito parere espresso in data odierna dalla Giunta Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale di Diano Marina ha convocato per il prossimo 2 ottobre alle ore 20:30 un Consiglio Comunale monotematico in adunanza aperta avente come oggetto “Progetto pista ciclabile nel territorio del Comune di Diano Marina”.

Questo Consiglio Comunale, che si terrà nella solita sala delle adunanze consiliari, ha carattere straordinario in quanto permetterà anche l’intervento da parte del pubblico. Si tratta di una particolare modalità di svolgimento del Consiglio, di non recente applicazione nell’Ente, disciplinata dall’articolo 28 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, che contempla la convocazione di un’adunanza aperta nel caso si verifichino particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse della comunità.

“È un’opportunità in più per illustrare un progetto regionale e nazionale del quale Diano Marina entra a far parte grazie all’impegno degli uffici e dei tecnici che hanno lavorato alle progettazioni” dichiara il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “La Ciclovia tirrenica è un evento unico nel suo genere, che riguarda tutta la comunità, dai cittadini agli uffici comunali, dall’amministrazione ai turisti che abitano il nostro territorio nei vari periodi dell’anno e verrà colta ogni possibilità di chiara e utile condivisione”.“In occasione di questo Consiglio Comunale” illustra il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Bregolin “sarà garantita la libertà di espressione al pubblico, che potrà intervenire previo accreditamento, in uno spazio interlocutorio di 30 minuti. I partecipanti al Consiglio Comunale che intendono intervenire potranno registrarsi lunedì sera direttamente in sala consiliare”.