È di oggi la comunicazione relativa all’esito favorevole del campione di acque che consente il ritorno alla balneazione in sicurezza nel tratto del litorale che va dall’Hotel Golfo e Palme alla foce del rio Varcavello.

Il Sindaco di Diano Marina ha revocato il divieto di balneazione oggetto dell’ordinanza di due giorni fa, quando un’interruzione di fornitura dell’energia elettrica alla centrale di pompaggio della fognatura comunale posta in località Sant’Anna, in gestione a Rivieracqua, aveva causato un blocco del funzionamento della centrale, con conseguente sversamento di liquami in mare alla foce del Rio Mortula.