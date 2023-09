Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, valutati i progetti trasmessi dagli Istituti scolastici e dai Centri di formazione del territorio a seguito della diffusione del bando annuale per il finanziamento di progetti per l’acquisto di strumenti di laboratorio, di ricerca e di studio ed il finanziamento di corsi di formazione, ha deliberato i seguenti stanziamenti:

– € 10.000,00 a favore dell’Istituto Comprensivo Arquata Scrivia di Vignole Borbera (Al) – progetto “Tutti insieme per superare le difficoltà” per la realizzazione di corsi di aggiornamento rivolti a docenti per garantire a tutti gli alunni un’educazione inclusiva a chi soffre di problematiche di disturbi specifici di apprendimento, bisogni educativi speciali (BES) o ad alunni stranieri;

– € 10.500,00 a favore dell’Istituto Santa Chiara di Tortona – progetto “Imparare ATTIVAmente” rivolto alla scuola dell’infanzia per la realizzazione di:

1) servizi/consulenze per le famiglie attraverso colloqui di sostegno alla genitorialità e incontri di gruppo con i genitori;

2) servizi/consulenze per gli educatori per l’aggiornamento professionale degli educatori rispetto ai nuovi approcci didattici e sperimentazioni e per lo sviluppo di capacità di individuazione e monitoraggio di alunni in fragilità e difficoltà di apprendimento;

– € 8.900,00 a favore dell’I.T.I.S. Marconi di Tortona – progetti:

1) corso di apprendimento della lingua inglese tenuto da docente madre lingua per l’ottenimento della “Language certification – B 2”;

2) corsi formazione rivolto agli alunni in materia di salute e sicurezza e formazione sicurezza sui luoghi di lavoro;

– € 10.000,00 a favore dell’Istituto Comprensivo “Martiri della Benedicta” Serravalle Scrivia (Al) – progetto “Includere” volto a potenziare il servizio di supporto psicologico già attivo rivolto ad alunni, famiglie, personale con interventi individuali e sulle classi per aiutare i docenti nella comprensione e nella gestione delle dinamiche interpersonali e gli studenti e le famiglie ad affrontare i disagi dell’età evolutiva;

monitorare situazioni problematiche offrendo supporto ed indirizzo a docenti e alle famiglie per la comunicazione e la gestione di tali situazioni in presenza anche di famiglie in disagio socio-culturale;

offrire formazione ai docenti per la cura degli alunni con bisogni educativi speciali e disabili;

– € 15.000,00 a favore dell’Istituto Comprensivo “Tortona A” Tortona – progetti:

1) “Progetto inclusione” per la realizzazione di un supporto psicologico rivolto agli alunni, famiglie, docenti per affrontare eventuali disagi e difficoltà, o momenti di empasse all’interno della scuola per garantire un ambiente di apprendimento inclusivo tramite lo sportello di ascolto e di supporto alle classi;

2) “Progetto lingue” per una maggiore capacità di ascolto e comprensione delle lingue attraverso organizzazione di corsi di lingua inglese, francese, tedesco;

– € 6.000,00 a favore dell’Istituto “San Giuseppe” di Tortona – progetto realizzazione del progetto “Emozioni al centro” volto all’utilizzo dello strumento del “gioco del teatro” per stimolare gli alunni della scuola primaria e secondaria ad un confronto e individualizzazione delle proprie emozioni sia interne sia di relazione con l’altro, per arrivare a sviluppare un supporto psicologico costante e sempre più mirato al fine di rilevare, affrontare e provare a risolvere le diverse forme di disagio, sviluppato in tre fasi:

1) Emozioni – attività per affrontare una diversa emozione ad ogni incontro attraverso il gioco e l’improvvisazione di scenette teatrali e dialogo;

2) Sportello amico – in base agli esisti dell’elaborazione sulle emozioni per individuazione dei casi sospetti di DSA e altri disagi a supporto di docenti e genitori per attivare una rete adeguata al processo di integrazione;

3) Viaggio a colori – educazione emotiva – rivolto agli alunni più grandi e/o a chi dovesse risultare maggiormente in difficoltà nell’approccio alla scuola, al sociale e per vivere le varie fasi di crescita;

– € 8.500,00 a favore dell’Istituto “Bassa Valle Scrivia” di Castelnuovo Scrivia (Al) – progetti:

1) prosecuzione del progetto di counseling psicologico “Spazio ascolto” rivolto agli alunni, ai genitori e all’ambiente scolastico e per l’accoglienza delle classi prime per il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e sportello di counseling psicologico;

2) “Let’s speak English – madre lingua inglese alla scuola primaria”;

– € 19.000,00 a favore del Liceo Scientifico Statale “G. Peano” di Tortona – progetti:

1) “Accoglienza e benessere a scuola tramite sportello di ascolto rivolto a genitori e studenti con la psicologa della scuola e con esperti nel campo delle tecnologie didattiche e del loro corretto uso, bullismo e cyberbullismo; accoglienza delle classi prime; interventi di prevenzione e aggiornamento insegnanti sui temi del disagio, fragilità adolescenziale e bullismo/cyberbullismo; interventi di esperti su tematiche relative all’identità digitale, bullismo, cyberbullismo;

2) “Appunti di futuro: l’Agenda 2030 e COP 27 tra sostenibilità, trasversalità, competenza e potenziamento linguistico

(durata triennale)

– attivazione nel liceo scientifico di una curvatura ambientale dotando di strumentazione adeguata sia i laboratori sia parte delle aule per il possibile incremento delle attività laboratoriali ponendo un “focus” sull’ecologia, l’ambiente e sulla dimensione del diritto e dell’economia;

fondamentale dotazione informatica delle classi e riqualificazione dei laboratori di chimica/fisica/lingue, della biblioteca scolastica e collaborazione con i docenti dell’Università del Piemonte Orientale e altre Università;

riqualificazione del Parco del Liceo, una volta “orto botanico”

– ampliamento delle competenze linguistiche con la riqualificazione del laboratorio linguistico con l’istituzione di un polo formativo linguistico aperto anche alle lingue non comunitarie;

– restauro della collezione di scienze naturali/mineralogia/faunistica del Liceo attraverso la collaborazione con il Museo di Scienze naturali di Voghera e le Università;

riqualificare il parco del Liceo presente all’interno dello stesso con l’aiuto e la collaborazione di terzi;

– € 5.000,00 a favore del CIOFS – FP Piemonte di Tortona – progetto:

sviluppo delle competenze sociali ed emozionali come attività extrascolastica tramite la realizzazione delle attività ludiche cooperative e teatralità (consapevolezza ed espressione corporea, “classici” giochi teatrali, alcuni giochi-esercizi di Augusto Boal che si basa sull’ipotesi che “tutto il corpo pensa”) per la creazione di uno spazio di supporto psicologico in situazione di disagio e finalizzato all’integrazione degli allievi;

– € 6.000,00 a favore dell’Istituto Comprensivo di Viguzzolo (Al) – progetti:

1) “Screening Disturbi specifici dell’apprendimento” per l’identificazione degli studenti a rischio di sviluppare un DSA, per supporto alla genitorialità, formazione dei docenti a partire dalla scuola dell’infanzia per l’individuazione dei segni precoci e per la scelta di strategie metodologiche adeguate, prevenzione dei disturbi psicologici e comportamentali secondari ai DSA;

2) sportello di ascolto e di intervento psicologico rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, i genitori e i docenti dell’Istituto.