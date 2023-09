La ratifica della nona variazione di bilancio e l’approvazione del bilancio consolidato sono stati gli argomenti principali trattati dal Consiglio comunale tenutosi ieri sera, mercoledì 27 settembre.

Data l’assenza per motivi di salute dell’Assessore al Bilancio, Carlotta Carraturo, il primo punto è stato presentato dal Vice Sindaco, Simone Tedeschi.

Riprendendo quanto già illustrato in sede di Commissione consiliare, Tedeschi ha spiegato che la variazione comprende complessivamente 644.000 euro per spese di investimento e circa 283.000 euro per spese correnti dovute, in gran parte, a riallocazioni contabili.

La parte più consistente degli investimenti riguarda il piano delle asfaltature per il quale sono stati stanziati 410.000 euro, che sommati alle risorse precedentemente finanziate, portano a un totale di 560.000 euro da destinare a interventi manutentivi di strade e marciapiedi. La variazione comprende anche 110.000 euro per lavori straordinari sul verde pubblico e interventi minori, ma non meno importanti, sulle scuole Pascoli e Boccardo. Nella manovra, infine, sono inseriti anche 20.000 euro per il ripristino dei servizi igienici di viale Saffi (parcheggio Movicentro) e per altre manutenzioni. Il documento è stato approvato con 11 voti favorevoli (i gruppi di maggioranza) e 5 astensioni (i gruppi di opposizione).

La seduta è proseguita con la presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2022. All’inizio della discussione i gruppi di opposizione hanno chiesto di rinviare il punto all’ordine del giorno in quanto parte della documentazione, per la precisione il parere del Collegio dei Revisori, è stato inviato ai Consiglieri in ritardo rispetto ai termini previsti dal regolamento di contabilità. Messa ai voti, la richiesta di sospensiva non è stata accolta avendo ottenuto 11 voti contrari e 5 favorevoli.

Il Sindaco, Rocchino Muliere, ha quindi illustrato il documento che fotografa la situazione complessiva del “gruppo comune” dal punto di vista finanziario, economico e patrimoniale. La rendicontazione, in pratica, rappresenta l’attività complessiva dell’Ente, sia attraverso le proprie articolazioni organizzative, sia attraverso i suoi enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Tra i dati più significativi spiccano il patrimonio netto del gruppo, pari a 143,9 milioni di euro, e un risultato di esercizio positivo per un importo di 4.409.000 euro.

L’attivo si caratterizza per la netta prevalenza delle immobilizzazioni materiali, che rappresentano il 45,76% del complessivo del gruppo. Le immobilizzazioni materiali ammontano a 158 milioni di euro, di cui 47 milioni di esse è rappresentata da beni demaniali. Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a 9,4 milioni di euro. L’attivo circolante, di 112,5 milioni, è suddiviso tra crediti per oltre 85 milioni di euro e liquidità per 25,7 milioni di euro. L’indebitamento ammonta a 108,2 milioni di euro di cui 45 milioni per finanziamento mentre i rimanenti 63,2 milioni rappresentano i debiti di funzionamento delle diverse entità del gruppo.

Nella sua relazione il Sindaco ha sottolineato la solidità finanziaria del gruppo, testimoniata anche da un risultato di esercizio positivo ottenuto, tra l’altro, in un momento difficile dal punto di vista economico a causa della tensione internazionale sui prezzi delle materie prime e degli aumenti generalizzati dei costi energetici. Muliere, infine, ha precisato che il parere dei Revisori dei Conti, pur essendo favorevole al documento, contiene delle osservazioni tecniche di cui è necessario tenere conto e che dovranno servire da stimolo per migliorare ulteriormente l’attività di rendicontazione del gruppo comune.

Dopo una lunga discussione che ha visto i Consiglieri entrare nel merito delle attività svolte dalle varie società partecipate, si è proceduto alla votazione che ha portato all’approvazione del bilancio consolidato con 11 voti favorevoli e 5 contrari.