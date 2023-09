Nel pomeriggio dello scorso 2 settembre, un Ispettore della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Alessandria, libero dal servizio, mentre stava transitando con la propria autovettura nei pressi della Stazione Ferroviaria, notava un acceso diverbio tra alcuni dipendenti di AMAG mobilità, in divisa, ed un cittadino straniero: in particolare il poliziotto aveva visto che quest’ultimo tentava a più riprese di aggredire uno dei tre controllori.

L’Ispettore, quindi, si fermava al fine di verificare la situazione e scongiurare qualsiasi criticità, anche con l’aiuto di personale della Sezione della Polizia Ferroviaria di Alessandria. Tornata la calma, aveva modo di apprendere che l’uomo era salito a bordo di un mezzo di trasporto pubblico senza obliterare il biglietto e aveva fornito risposte elusive alle richieste di spiegazioni degli operatori AMAG, scendendo poi dal veicolo. Seguito dai controllori, aveva aggredito uno dei tre, strappandogli la camicia della divisa e facendo sì che lo stesso, nel divincolarsi, si ferisse ad una mano.

A questo punto, anche in ragione dell’identificazione certa dell’aggressore come cittadino straniero gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, l’Ispettore, all’interno dei locali messi a disposizione dalla Polizia Ferroviaria, procedeva alla perquisizione personale rinvenendo all’interno della tasca dei pantaloni, circa 30 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish e alcuni grammi di marijuana. Per quanto emerso lo straniero veniva tratto in arresto per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni personali, violenza e minaccia ad incaricato di Pubblico Servizio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’arresto era successivamente convalidato dal G.I.P., con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.