In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, il Sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Stefano Moro, intendono inviare un saluto ai ragazzi, alle loro famiglie e a tutto il personale del sistema scolastico.

«Rivolgiamo un saluto affettuoso a tutti gli studenti, in particolare a quelli che per la prima volta frequentano gli istituti cittadini, ai docenti, che iniziano un lavoro importante per la formazione e l’educazione dei nostri ragazzi, al personale non docente e alle famiglie. A livello formativo le scuole novesi rientrano tra le eccellenze del territorio. L’Amministrazione intende consolidare e, per quanto possibile, migliorare ulteriormente questo aspetto anche attraverso una sempre più attenta gestione dei servizi e delle strutture. Si sono appena conclusi diversi interventi per aumentare l’efficienza energetica degli edifici scolastici. I lavori, per una spesa totale di 565.000 euro, sono stati finanziati da un bando europeo. Intendiamo proseguire su questa strada per mantenere elevati gli standard e la qualità dei nostri plessi scolastici, perché investire nella scuola significa investire nel nostro futuro».