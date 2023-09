Anche nel mese di agosto, in occasione degli esodi estivi, è proseguito l’impegno della Polizia di Stato, attraverso le articolazioni territoriali della Sezione Polizia Stradale di Alessandria che, per assicurare sempre più elevati livelli di sicurezza sulla viabilità autostradale ed extraurbana principale della provincia, ha impiegato numerose pattuglie supplementari (sia in colori di istituto, sia in abiti civili a presidio delle aree di servizio), soprattutto in concomitanza dei due fine settimana a ridosso del ferragosto, contrassegnati dai bollini rosso e nero e caratterizzati da un elevatissimo transito di veicoli.

Gli oltre duecento operatori in forza alla Sezione Polstrada di Alessandria e agli altri Reparti dislocati sull’intera provincia, hanno espresso complessivamente 884 pattuglie, ripartite sulle 24 ore, contestando 2153 infrazioni al codice della strada.

Sono state ritirate 54 patenti di guida e 54 carte di circolazione e sono stati decurtati complessivamente 3069 punti a seguito delle violazioni riscontrate.

Tra queste infrazioni, 168 riguardano il mancato uso delle cinture di sicurezza, 46 l’uso indebito del telefonino o di altre apparecchiature durante la guida, 224 la mancata revisione dei veicoli, 37 la circolazione senza copertura assicurativa sulla responsabilità civile.

Fra le sanzioni accessorie, si segnalano 34 veicoli sequestrati e 41 sottoposti a fermo amministrativo.

Sono stati effettuati 9 servizi con misuratori di velocità, a seguito dei quali sono state rilevate 304 violazioni dei limiti previsti.

Per quanto riguarda la repressione della guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di droghe, sono stati controllati 1808 conducenti a mezzo di precursori, etilometro e drogometro: di essi 22 guidavano con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti e nessuno risultava aver assunto sostanze stupefacenti.

L’attività di controllo si è rivolta anche ai mezzi pesanti circolanti: 1046 sono stati quelli adibiti al trasporto merci controllati, sia sulla viabilità autostradale, sia su quella ordinaria, mentre gli autobus controllati sono stati 22.

Sul fronte delle attività investigative, sono stati controllati 5381 veicoli e 6252 persone, 31 delle quali denunciate in stato di libertà ed una sottoposta ad arresto.

Sono stati inoltre controllati 12 esercizi commerciali del settore automobilistico (autofficine, carrozzerie, autosaloni, ecc.), contestando 19 violazioni di carattere amministrativo e penale.