Sabato 16 settembre alle ore 16 verranno inaugurate a Palazzo Guidobono a Tortona due mostre,

realizzate in due differenti sedi cittadine, dedicate a Felice Giani per completare il progetto

espositivo “Felice Giani 200” studiato dall’Archivio Pittor Giani con l’intento di celebrare nel 2023 i

duecento anni dalla scomparsa del pittore neoclassico nato a San Sebastiano Curone il 15

dicembre 1758 e scomparso a Roma il 10 gennaio 1823.

Il Museo Diocesano di Tortona, nella mostra dal titolo “Felice Giani pittore giacobino e

l’esperienza del sacro”, esporrà una serie di opere di grande rilievo tra le quali il “Sogno di Papa

Sisto III” in arrivo dal Museo Arcivescovile di Ravenna, la “Fede in gloria” in prestito dalla

Pinacoteca comunale di Faenza ed altri capolavori che si affiancheranno alla “Madonna in trono

con Bambino, San Bernardo e San Giovannino” facente parte del patrimonio stabile del museo,

creando un’ambientazione unica. Palazzo Guidobono ospiterà la mostra dal titolo “Felice Giani Il

nuovo classicismo eterogeneo e preromantico” che raccoglierà opere in arrivo dalle più prestigiose

collezioni pubbliche e private d’Italia tra le quali “Sansone tradito da Dalila” proveniente dal

Complesso Monumentale della Pilotta di Parma, l’Aurora in arrivo da Palatium Vetus di

Alessandria e molte altre. Importante sottolineare come i curatori Vincenzo Basiglio e Marcella

Vitali siano riusciti ad ottenere un sostanzioso prestito di opere di grande rilievo dal Fondo

Piancastelli di Forlì e, anche grazie alla collaborazione degli Addetti ai Fondi Antichi Maurizio

Tassani e Maura Parrinello, ad impreziosire la mostra di Tortona con un corpo prestigioso e

rilevante di capolavori mai usciti dai preziosi depositi dell’istituzione forlivese.

Grazie al contributo delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino, di Tortona e di Alessandria,

della Banca d’Alba ed al sostegno dei comuni di San Sebastiano Curone, di Tortona e di molte

associazioni pubbliche e private, l’APG ha potuto organizzare due eventi espositivi di grande

importanza e fascino che permetteranno di ammirare, oltre a numerosi capolavori di grafica,

splendide opere a cavalletto realizzate per una committenza di raffinati ed eruditi collezionisti che

il Comitato di Studi, composto da Vincenzo Basiglio, Aurora Scotti, Vittorio Sgarbi e Marcella Vitali,

ha scelto e riordinato cronologicamente con un lavoro di fondamentale importanza per la

ricostruzione dell’opera di Giani. Dopo le sorprendenti raccolte di disegni presentate nelle tre

mostre di San Sebastiano inaugurate il 2 luglio scorso, che hanno trasformato il paese natale di

Giani in un museo diffuso, (e che proseguiranno nelle tre sedi dell’Archivio Pittor Giani,

dell’Archivio Piero Leddi e dell’Oratorio della S.S. Trinità fino al 1’ ottobre con un’interessantissima

sovrapposizione di due settimane con le mostre tortonesi) le due mostre di Tortona, che

privilegeranno l’esposizione dell’opera dipinta dal maestro, saranno l’occasione per conquistare

anche chi non conosce pienamente la qualità dei suoi lavori e la fama raggiunta dal pittore,

testimoniata dal fatto che i suoi capolavori sono ancor oggi conservati nei palazzi e nei musei più

prestigiosi d’Italia e del mondo.

In quest’anno così difficile per i territori colpiti dall’alluvione, ai quali l’APG ha dimostrato la sua

sincera vicinanza, è particolarmente significativo il supporto che i Comuni di Faenza, Forlì,

Brisighella e Marradi hanno dato alle iniziative Gianesche con la volontà di celebrare l’amore che il

maestro sansebastianese ha sempre dimostrato per queste terre e per Faenza in particolare che

può essere considerata come sua città d’elezione. Qui ha lasciato importanti capolavori e un

amore ricambiato esemplificato appieno dalle interessanti iniziative proposte da Palazzo

Milzetti,Museo Nazionale dell’età Neoclassica in Romagna ( le prossime saranno le giornate di

studio dedicate a Giani del 22 settembre e del 12 ottobre) e dallo straordinario impegno profuso

dalla storica dell’arte faentina Marcella Vitali che ha guidato il monumentale lavoro di ricerca e

curatela delle mostre dedicate a Giani.

Le due mostre di Tortona, che vogliono promuovere il progetto Uva, Una Valle di Artisti, che vede

la nascita di un importante polo museale diffuso tra Archivi e Musei della val Curone e del

Tortonese, saranno aperte fino a domenica 17 dicembre con i seguenti orari: Palazzo Guidobono,

Piazza A. Arzano e Museo Diocesano, Via Seminario 7, sabato e domenica dalle 15,30 alle 19 (le tre

mostre di San Sebastiano, che chiuderanno il 1’ ottobre, saranno visitabili venerdì, sabato e

domenica dalle 16 alle 19).

