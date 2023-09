Domenica 17 settembre ad Alassio la musica parla con il mare sul Molo Bestoso all’ora del tramonto e saluta sabato 23 settembre l’arrivo dell’autunno con il concerto di Sand and Surf: doppio appuntamento per un settembre all’insegna del benessere.

Arriva l’autunno e si apre la nuova stagione degli eventi alassini con una nuova performance musicaledomenica 17 settembre, al Molo Bestoso di Alassio. Intorno alle ore 19,15 Helios Trio ci accompagnerà durante il tramonto del sole, con la prima esecuzione assoluta del Dialogo col Mare, nella versione per oboe, corno inglese e percussioni.

Questo brano, scritto nel 2018 dal turco Yigit Ozatalay e commissionato dall’Università Bicocca di Milano su un’idea del biologo Paolo Galli, nasce dall’amore per la musica e il mare. Il brano integra le sonorità liquide e scintillanti dell’universo marino (marimba), col folklore del vicino Oriente (oboe e corno inglese), in un concentrato di musica etnica, jazz e classica. Rhythm Song di Smadbeck prosegue il concerto col suono morbido ed evocativo della marimba. Seguiranno alcuni tra i notissimi Children’s song pianistici di Chick Corea, nella versione per Trio, seguendo il sole nel tuffo finale verso il mare. Gli esecutori sono Cristina Ruggirello, Luca Avanzi e Renato Taddeo.

Si prosegue in musica nel tardo pomeriggio di sabato 23 settembre con Sand and Surf per la Band BlueNoLo di Milano per un concerto di Blues, rock e tanto altro in occasione del cocktail di saluto all’equipaggio di Barbara Yacht per festeggiare i suoi 100 anni.

Musica e benessere in tutte le sue sfumature restano ingrediente fondamentale in una località dove il mare è scenografia d’eccellenza per moltissimi eventi: “La Marina di Alassio-che ormai da 3 anni promuove e sostiene il weekend internazionale improntato al benessere fisico e mentale- ha ospitato proprio sulla Banchina dei Pescatori concerti all’alba e vere e proprie jam session notturne già negli ultimi anni. Quest’anno volevamo cambiare scenario ma senza rimanere lontano dalle quinte marine: abbiamo scelto una performance che “saluta” simbolicamente il calare del sole e il Molo Bestoso ci è sembrato il palco migliore per assistere allo spettacolo della natura e alle note di questi artisti musicisti della Scala di Milano. Per poi proseguire il sabato 23 ascoltando il concerto dei BlueNoLo sulla splendida terrazza del Diana Grand Hotel. La musica fa parte del benessere dell’uomo e ad Alassio amiamo darne spazio in tutte le sue manifestazioni artistiche.” Rinaldo Agostini, Presidente Marina di Alassio.

BlueNoLo è un gruppo di musicisti non professionisti che si ritrova da più di 6 anni tutti i mercoledì sera al circolo Arci Turro di Milano per fare musica insieme. E’ crocevia di età, esperienze, stili musicali, culture, etnie. La grande passione che unisce è quella per il blues ed il rock, senza disdegnare però le digressioni in altri territori musicali, purché sempre di grande fruibilità ed immediatezza. BlueNoLo non è una band classica: le serate sono open jam sessions, in cui il mix dei musicisti evolve costantemente, scoprendo ogni sera che la musica travalica i confini individuali dei musicisti, e fa stare insieme nel vero senso della parola.

Già presenti lo scorso anno in occasione sempre del World Wellness Weekend ad Alassio hanno regalato a pubblico e musicisti una serata musicale che innesca il coinvolgimento, motivazione alla base come detto dell’esistenza stessa di BlueNoLo.

Si spazierà dal Chicago blues al country rock, dal Surf anni ’60 ai classici del rock dei ’70 con digressioni nel “nostro rock italiano”.

Anche quest’anno Alassio è meta turistica World Wellness Weekend e nell’ottica del benessere completo ha un occhio di riguardo sia per il corpo che per la mente: attività come trek yoga, trekking delle erbe selvatiche e la grande novità della stagione il butterfly watching sono previste in questi tre giorni di weekend olistico. Non poteva mancare la musica da sempre balsamo dell’animo: quest’anno si è voluto salutare il calare del sole al posto dei concerti all’alba già proposti in passato: “Per il terzo anno consecutivo Alassio è metà World Wellness Weekend e questo conferma la scelta di perseguire una strategia turistica che offra un ventaglio di proposte per chi adotta Alassio come meta non solo estiva ma adatta al relax tutto l’anno, per coltivare il benessere fisico e mentale. Non solo spiagge mare e tanto divertimento ma natura sport e momenti di meditazione. “Marco Melgrati”