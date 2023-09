E’ stato necessario il lavoro dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona per liberare la strada e riaprila al traffico. parliamo della provinciale che collega Pontecurone a Castelnuovo Scrivia, rimasta bloccata per circa due ore in seguito ad un albero caduto sull’asfalto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 22 settembre, per fortuna mentre non stavano passando mezzi.

I pompieri tortonesi hanno tagliato ‘albero a pezzi e lo hanno rimosso mentre i carabinieri hanno deviato il traffico.