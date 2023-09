Aprirà la prossima settimana un importante cantiere a tutela della sicurezza, della conservazione del suolo e del rispetto ambientale. Il Comune infatti è stato assegnatario di un contributo di 150.000 euro della Regione Piemonte per “interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del 19-22 ottobre 2019”, per eseguire opere di difesa del suolo. Essendo stato approvato con delibera di Giunta del 2 maggio 2023 il progetto definitivo dei lavori, a firma dell’ Ing. Nicola Bottazzi, si procederà al riordino dell’asta del torrente Curone, tra Cascina Vidali e concentrico.

