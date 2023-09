Le giornate europee del patrimonio, promosse dal Consiglio d’Europa con l’appoggio della Commissione europea, dal 1991 aprono ai cittadini le porte di monumenti e siti storici, artistici e naturalistici.

L’amministrazione comunale partecipa con visite guidate al nuovo museo archeologico Derthona (MA.DE).e alla mostra dedicata al pittore Felice Giani in occasione dei 200 anni della morte.

Quattro gli appuntamenti: due in programma domani sabato 23 settembre e le altre domenica 24 settembre

PROGRAMMA

sabato 23 settembre



VISITE GUIDATE ORE 16/19

• Museo Archeologico Dertona (MA.DE) • Felice Giani, il nuovo classicismo eterogeneo e preromantico



SPETTACOLO DI DANZA ORE 20:45

“Le stelle, i fiori e i bambini” coreografie e interpretazione: Anastasia Grigore, Marigia Maggipinto (durata 40 minuti)

Ispirata a racconti legati alla ricca storia di Tortona è uno spettacolo di danza all’aperto che si svolge nel giardino archeologico del museo, pensato per realizzare una transizione tra arte e pubblico, tra storia e presente, tra “raggiungibile” e “irraggiungibile”. Poiché l’arte è vista come appartenente solo alle pareti dei musei e le performance solo ai palcoscenici, la creazione di un’opera site-specific è un’opportunità di incontrare l’arte al di fuori delle convenzioni e renderla più accessibile.

In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà all’interno. Presenta il consigliere comunale Matteo Fantone.



domenica 24 settembre



VISITE GUIDATE ORE 16/19

• Museo Archeologico Dertona (MA.DE) • Felice Giani, il nuovo classicismo eterogeneo e preromantico



PERCORSO ARCHEOLOGICO ORE 16 E 17

visite guidate ai siti archeologici della città







INFO E PRENOTAZIONE

IAT Tortona

tel. 0131.864441 e-mail iat@comune.tortona.al.it