È iniziato oggi il nuovo anno scolastico anche per gli studenti di Tortona: il Sindaco Federico Chiodi accompagnato dall’Assessore Marzia Damiani e dal Consigliere Provinciale Anna Sgheiz ha fatto visita a tutte le scuole cittadine incontrando alunni, insegnanti e dirigenti scolastici. Ospite l’Assessore Regionale Vittoria Poggio impegnata a visitare gli istituti della nostra Provincia.

“Insieme all’attività didattica anche i servizi scolastici – dice l’Assessore Damiani – trasporto, mensa, prescuola e doposcuola (Casa dei Bambini per gli alunni della primaria e Mediamente per quelli della secondaria di primo grado), oltre ai nidi che hanno iniziato l’attività già nella prima settimana di settembre. Insomma, non mi resta che augurare a tutti, insegnanti, dirigenti e personale tutto delle scuole ma soprattutto agli studenti, che siano all’inizio del loro percorso o in vista dell’esame di maturità, un sincero ‘in bocca al lupo’”.

“Il primo giorno di scuola porta sempre con sé grandi emozioni – aggiunge il Sindaco Chiodi – a tutti gli studenti auguro un anno scolastico proficuo, che richiederà certamente impegno e dedizione ma che possa anche essere stimolante e arricchente. Buon anno scolastico anche a tutto il personale dai dirigenti a tutti i colleghi insegnanti che, insieme ai loro ragazzi, sono la vera forza del nostro sistema scolastico”.