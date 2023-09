Con la premiazione alle 17.30, sul palco della Calata Anselmi, si è conclusa la 24esima edizione delle Vele d’Epoca di Imperia – International Sailing Week 2023. Quattro giorni di grande vela per le 62 meravigliose Regine del Mare che sono arrivate sulle banchine della città ligure da tutto il Mediterraneo e oltre, con la più lontana, Mariella, uno yawl bermudiano del 1938 giunto qui da Antigua.

Questa mattina, dopo il meraviglioso spettacolo pirotecnico musicale nel bacino portuale di Borgo Marina di ieri sera, al Molo Lungo hanno sfilato 43 delle 62 barche, tutte vestite a festa, inclusi gli equipaggi. I team hanno partecipato con grande entusiasmo e creatività, qualcuno anche attrezzato con strumenti musicali e coreografie. Così come la barca più votata dalla giuria, la francese Olympian che con scafo verde e divisa in panne-danne ha attirato particolarmente l’attenzione dei giurati aggiudicandosi il premio Parata di Eleganza.

La città ha partecipato con grande coinvolgimento a tutte le attività in programma, che per il capoluogo di provincia ligure ha rappresentato una vera e propria festa del mare e di chiusura della stagione estiva.

“Un’edizione senz’altro positiva, certamente la migliore del post Covid, che ci fa guardare con ancora più ottimismo al futuro. Il più alto numero di iscritti degli ultimi anni, eventi collaterali che hanno visto un’ampia partecipazione di pubblico in banchina e grande apprezzamento da parte degli oltre 500 uomini e donne degli equipaggi per l’accoglienza ricevuta. Non poteva esserci miglior prologo per i festeggiamenti del Centenario della nostra bella città di Imperia, in programma il prossimo 21 ottobre. Già dalle prossime settimane partirà la macchina organizzativa per l’edizione 2024 delle Vele d’Epoca, che vogliamo aprire sempre di più a tutta la città”, ha dichiarato il sindaco Claudio Scajola.

In mare le condizioni sono state molto diverse, se nel primo giorno il vento era così forte da impedire lo svolgimento delle regate, oggi, nell’ultima giornata, la brezza non si è palesata affatto e quindi rimangono valide le classifiche di ieri.

CLASSIFICHE DEFINITIVE

BIG BOAT

Tuiga – Yacht Club de Monaco Mariella – Carlo Falcone Hallowe’en – Inigo Strez

CLASSICI 1

Optimist – Juergen Roesch Arcadia – Bruno Ricciardi Palynodie II – Ferbus Henri

CLASSICI 2

Argynne III – Yacht Club de Monaco Pilgrim – Emanuele Dalla Vecchia Outlaw – Mike Horsley

EPOCA 4

Flicka – Daniela Enrica Gandini Greylag – Paolo Strescino Tirrenia – Alessandra Della Betta

EPOCA AURICI

Marga – Alessandra Angelini Olympian – Sylvain Duculty Endrick – Jean De Gaudenzi

EPOCA MARCONI 1

Serenade – Peter Townshend Skylark of 1937 – Martin Fox Binker – Thomas Perry

EPOCA MARCONI 2

Alcyone – Eugenio Cividini Java – Nathalien Lemieux Barbara – Roberto Olivieri

SPIRIT OF TRADITION

Leon Pancaldo – Roberto Carrozzino French Kiss – Yann Delplace Valentina – Luigi Filippo Pavese

CLASSICI IOR

Sagittarius – Thierry Lafitte Resolute Salmon – Gina Zaoli Ojala II – Susan Carrol Holland

“Un’edizione di grande successo con ben 62 scafi iscritti, realizzata in tempi record con il supporto di tutti, dall’Amministrazione Comunale che ringrazio personalmente, i numerosi volontari, così come tutti gli Yacht Club organizzatori delle regate: Yacht Club Imperia, Yacht Club Sanremo, Lega Navale di Imperia e Club Nautico San Bartolomeo. Un grazie anche a ‘Go Imperia’ che si è occupata di tutta la gestione in porto, alla ‘Brigata Cambusa’ per aver accolto equipaggi ed ospiti nella lounge. Ultima, ma non per importanza, la Federazione Italiana Vela, il Comitato di Regata con il suo Presidente Maurizio Buscemi e i giudici. Invito personalmente tutti gli armatori ed equipaggi, che ringrazio per la loro partecipazione e lo spirito sportivo dimostrato, a ritornare il prossimo anno sulle banchine della Calata Anselmi per una 25esima edizione che riserverà nuove sorprese”, afferma il presidente Assonautica, ente organizzatore della manifestazione, Biagio Parlatore.

Mentre si chiude il sipario sull’edizione numero 24 delle Vele d’Epoca di Imperia – International Sailing Week già si pensa alla prossima.