Si sono conclusi gli interventi per la sostituzione dei serramenti nelle palestre e negli spogliatoi delle scuole cittadine.

I lavori, per una spesa totale di 565.000 euro, sono stati realizzati grazie a un contributo a fondo perduto ottenuto dal Comune nell’ambito del bando C.S.E. 2022 (Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica), finanziato dalla Commissione Europea PON Impresa e Competitività 2014 – 2020 Asse VI – REACT EU.

In particolare sono stati montati nuovi serramenti in PVC nelle palestre delle scuole Zucca (importo 102.500 euro), Martiri della Benedicta (89.000 euro), Rodari (82.190 euro) e Boccardo (175.434 euro). Sempre con lo stesso finanziamento sono stati installati nuovi serramenti in alluminio nella scuola per l’infanzia Buozzi (116.080 euro). I lavori proseguiranno nel prossimo anno con nuovi lotti in programma presso la scuola Boccardo.