DERTHONA – CHIERI 1-1

RETI: 11′ Rig. Merkaj (D), 29’st Zenuni (C)

DERTHONA: Sattanino, Tambussi, Lacava (27’st Casassa), Rossi, Toniato, Procopio (10’st Saccà), Amaradio, Gulli, Samb (38’st Gueye), Manasiev, Merkaj.

A DISP: Cizza, Dall’Olio, Daffonchio, Andrini, Licco, Nani.

ALL: Daidola.

CHIERI: Faccioli, Capra, Moretti, Balan, Jaures, Rivi (21’st Gozzerini), Bacchin (28’st Moreo), Ferrando, Dumani (15’st Palmiere), Gasparoni, Zenuni (39’st Alvitrez).

A DISP: Romero, Biondo, Maniscalco, Ciociola, Egharevba.

ALL: Nisticò.

AMMONITI: Tambussi (D), Casassa (D), Moretti (C), Dumani (C), Gasparoni (C), Moreo (C), Palmiere (C).